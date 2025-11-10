¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¥È¥¤ò¤Ê¤¼²øÃÌ¤¬¹¥¤¤ÊÀßÄê¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¡¡¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤â¤¿¤é¤¹Ìþ¤ä¤·¤Î°ÕµÁ
¡¡2025Ç¯ÅÙ¸å´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ê°Ê²¼¡¢Ä«¥É¥é¡Ë¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Âè6½µ¤¬²á¤®¤¿¡£¡¡¡¡ËÜºî¤Ï¡Ø²øÃÌ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¾®ÀôÈ¬±À¤³¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ïー¥ó¤È¡¢¤½¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿¡¢¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤È¾¾Ìî¥È¥¡Ê髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ÎÉ×ÉØ¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÎÊª¸ì¡£
»²¹Í¡§¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡¢¡È¤Û¤Ê¡¦¤¤¤³¤«¡É¤òÄ¶¤¨¤¿ÇÐÍ¥¤Ë¡¡¡Ø¤Þ¤ó¤×¤¯¡Ù¤«¤é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Þ¤Ç¤ÎÌö¿Ê·à
¡¡ÌÀ¼£8Ç¯¡Ê1875Ç¯¡Ë¡£µì¾¾¹¾ÈÍ»ÎÂ²¡¢¾¾Ìî²È¤Î°ì¿ÍÌ¼¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥È¥¤Ï¡¢¾Íè¤Ï¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·Éã¤Î»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤¬¡¢¥¦¥µ¥®¤ÎÅêµ¡»ö¶È¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢ËÄÂç¤Ê¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¾®³Ø¹»¤ËÄÌ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡¡¡¡ÌÀ¼£19Ç¯¡Ê1886Ç¯¡Ë¡£18ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥¤Ï¿ÆÀÌ¤Î±«À¶¿åÑ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤¬±Ä¤à¿¥Êª¹©¾ì¤Ç½÷¹©¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é²ÈÂ²¤ÈÌÀ¤ë¤¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿³Û¤Î¼Ú¶â¤òÊÖ¤»¤º¡¢¼Ú¶â¼è¤ê¤«¤é¿ÈÇä¤ê¤ÎÏÃ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¤ë¡£¡¡
¡¡Æ¯¤¼ê¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¥È¥¤Ï¸«¹ç¤¤¤ò¤·¡¢¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤òÌ»¤Ë¤È¤ë¡£¶äÆóÏº¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤ËÆ¯¤¡¢¥È¥¤È¤Î´Ø·¸¤âÎÉ¹¥¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¡¢²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Èà¤òÏ¢¤ìÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¥È¥¤ÏÅìµþ¤Ë¸þ¤«¤¦¤¬¡¢Åìµþ¤ÇÆó¿Í¤À¤±¤Ç¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¤È¸À¤¦¶äÆóÏº¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¡¢²ÈÂ²¤Î¸µ¤Ëµ¢¤ë¡£
¡¡Âè1～4½µ¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤È½Ð²ñ¤¦Á°¤Î¥È¥¤ÎÍÄ¾¯´ü¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¤¤¿Á°Æüëý¤È¸À¤¨¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£Éð²È¤ÎÌ¼¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥È¥¤Ï¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ²È¤¬Ë×Íî¤·¡¢»þÂå¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾¾Ìî²È¤Ï¾Ð¤¤¤¬Àä¤¨¤º¡¢À¸³è¤Ï¶ì¤·¤¤¤â¤Î¤ÎÃçÎÉ¤¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¸¤¤ë¤³¤È¤Î¶ì¤·¤ß¤ò¾Ð¤¤¤ÇÊñ¤ó¤À¿Í¾ð¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜºî¤ËÂÐ¤¹¤ë°õ¾Ý¤À¤¬¡¢ÉÔ¹¬¤Î¿ô¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¸½Âå¤Î»ëÅÀ¤Ç´Ñ¤ë¤È¥É¥ó°ú¤¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡½øÈ×¤Î4½µ¡ÊÂè1～20ÏÃ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Éã¿Æ¤Î»ö¶È¤Î¼ºÇÔ¤Ë¤è¤ë¼Ú¶âÃÏ¹ö¡¢¿¦¾ì¤Î¹©¾ì¤ÎÊÄº¿¡¢É×¤Î¼ºí©¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¼Â¤Ï¥È¥¤¬±«À¶¿åÑ£¤ÈºÊ¤Î¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¶¡¤Ç¾¾Ìî²È¤ËÍÜ»Ò¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦½ÐÀ¸¤ÎÈëÌ©¤âÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤ª¤Þ¤±¤Ë¥È¥¤Ï¡¢¼Ú¶âÊÖºÑ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤ÄÍ·½÷¤Ë¿ÈÇä¤ê¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£Âè5½µÌÜ¤«¤é¤Ï¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¸À¤¨¤ë³°¹ñ¿Í¶µ»Õ¤Î¥Ø¥Ö¥ó¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¬¡¢Èà¤ÎÄÌÌõ¤È¥µ¥Ýー¥È¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¶Ó¿¥Í§°ì¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤«¤é¡¢¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¤Î½÷Ãæ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¥È¥¤ÏÍ¶¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Ç¸À¤¦½÷Ãæ¤È¤ÏÍÎ¾ª¡Ê¥é¥·¥ã¥á¥ó¡Ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¥È¥¤Ï°ìÅÙ¤ÏÏÃ¤òÃÇ¤ë¤Î¤À¤¬¡¢²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë»ÅÊý¤Ê¤¯½÷Ãæ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÁª¤Ö¡£
¡¡¥Ø¥Ö¥ó¤È¥È¥¤¬É×ÉØ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°Â¿´¤·¤ÆÅ¸³«¤ò¸«¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ë¤È¡¢¼¡¡¹¤ÈÉÔ¹¬¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¯¤ë»Ä¹ó¤ÊÊª¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥È¥¤ò±é¤¸¤ë髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¤ÎÈá°¥¤ÎÃæ¤Ë¥æー¥â¥¢¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¼Çµï¤È¡¢²¬Éô¤¿¤«¤·¡¢¾®Æü¸þÊ¸À¤¡¢ÃÓÏÆÀéÄá¤¬±é¤¸¤ë¾¾Ìî²È¤Î²ÈÂ²¤ÎÀäÌ¯¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°¥¤·¤¯¤â¤ª¤«¤·¤¤ÏÃ¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤ò´Ñ¤Æ°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤òÉ½¸½¤·¤¿Çö°Å¤¤±ÇÁü¤À¡£º£¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ç¼çÎ®¤Î¿§¹ç¤¤¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Á¯ÌÀ¤Ê±ÇÁü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸÷¤â°Ç¤âÌ¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿ÌÀ¤ë¤µ¤ÇËÜºî¤Î±ÇÁü¤Ï»£¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤ËÌë¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿°Å°Ç¤ÎÃæ¤Ç²¿¤«¤¬Â©¤òÀø¤á¡¢¥È¥¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¿¨¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎË¤«¤Ê°Å°Ç¤¬Í©Îî¤äÍÅ²ø¤ÎÂ¸ºß¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤¿¤¢¤Î»þÂå¤ÎÀâÆÀÎÏ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·àÃæ¤Ë¤Ï¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤ò¸«¼é¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤¬À¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¼Ø¤È³¿¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¼Ø¤È³¿¤¬Ãý¤ë¹ÓÅâÌµ·Î¤Ê¾ìÌÌ¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÇö¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿°Å°Ç¤ÎÃæ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤«¤é¤À¡£
¡¡¤ª¤½¤é¤¯ËÜºî¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤È¥È¥¤ÎÊª¸ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍÅ²ø¤äÍ©Îî¤ÎÂ¸ºß¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤¿»þÂå¤Î¶õµ¤¤òÉÁ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡·àÃæ¤Ç¤Ï¥È¥¤¬¡¢²øÃÌ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì½ê¤òË¬¤ì¤Æ´î¤Ö»Ñ¤¬·«¤êÊÖ¤·ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¸½ÂåÉ÷¤Ë¸À¤¦¤ÈÀ»ÃÏ½äÎé¤À¡£¤Ê¤¼¥È¥¤¬²øÃÌ¤ò¤½¤³¤Þ¤Ç¹¥¤¤Ê¤Î¤«¡¢ÊüÁ÷Á°¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤ò¤È¤ê¤Þ¤¯´Ä¶¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â²á¹ó¤Çµß¤¤¤¬¤Ê¤¤Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸½¼Â¤Î³°Â¦¤Ë¤¢¤ë°Û³¦¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬µß¤¤¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡ØËÍÃ£¤Ï¤Þ¤À¤½¤ÎÀ±¤Î¹»Â§¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ø¤¤¤Ä¤«¡¢Ìµ½ÅÎÏ¤ÎÃè¤Ç¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¡¢¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ßー¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¶áÇ¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡Ö±§Ãè¡×¤¬Âç¤¤Ê¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡±§Ãè¤ò¤á¤°¤ëÂÐÏÃ¤Ï¡¢Â©¶ì¤·¤¤¸½¼Â¤òÁêÂÐ²½¤¹¤ë¤ä¤ê¤È¤ê¤È¤·¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í´Ö¼Ò²ñ¤Î³°Â¦¤ËÊÌ¤ÎË¡Â§¤ÇÆ°¤¯À¤³¦¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬°ì¤Ä¤Îµß¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÍÚ¤«¾å¶õ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¿Í´Ö¼Ò²ñ¤Î³°Â¦¤ÎÎÎ°è¤¬±§Ãè¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë²øÃÌ¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢¿Í´Ö¼Ò²ñ¤Î¤¹¤°ÎÙ¤Ë¤¢¤ë¿È¶á¤Ê°Û³¦¤Ç¤¢¤ë¡£¡¡¡¡²øÃÌ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¥È¥¤Ï¡¢¿É¤¤¸½¼Â¤«¤é¾¯¤·¤Î´Ö¤À¤±¼«Í³¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤ª¤½¤é¤¯»ä¤¿¤Á¤¬¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¿¨¤ì¤ë»þ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¾¯¤·¤À¤±¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë´¶³Ð¤ÈÃÏÂ³¤¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤â¡¢¸½Âå¤Î»ä¤¿¤Á¤òÌþ¤¹²áµî¤È¤¤¤¦°Û³¦¤òÉÁ¤¯Ä«¥É¥é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£¡ÊÊ¸¡áÀ®ÇÏÎí°ì¡Ë