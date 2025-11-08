【ミルキー×不二家115周年】ペコちゃんが贈る期間限定スイーツコラボ♡

不二家創業115周年、そしてペコちゃん75周年を記念して、夢のブランド横断コラボが実現！ロングセラーキャンディ「ミルキー」の味わいをイメージした「プレミアムルック（ミルキー味）パウチ」と「カントリーマアム（ミルキー味）」が、2025年11月11日（火）より全国発売されます。どちらもまろやかなミルク感が魅力の期間限定スイーツ♡ 心までとろけるやさしい味わいを楽しんで。

とろけるミルキーの世界♡プレミアムルック登場



プレミアムルック（ミルキー味）パウチ

「プレミアムルック（ミルキー味）パウチ」は、とろけるミルキーソースとふんわりミルキーホイップをチョコで包んだ、大粒タイプの限定スイーツ。

ミルキーソースには北海道産生クリームを使用し、口いっぱいに広がるやさしいミルクの香りが特長です。

さらに、チョコの天面に“ハート柄”が入っていたらHAPPYのサイン♡ 見つけたらちょっぴりうれしい気分になれそうです。

内容量は40g（個装紙込み）で、参考小売価格はオープンプライス。全国で11月11日（火）より発売されます。

セザンヌの新作リップ＆アイブロウで冬の美人顔に♡ 美発色ティント×立体眉コレクション

焼きたてミルキー♡カントリーマアムにも限定フレーバー



カントリーマアム（ミルキー味）

同日発売の「カントリーマアム（ミルキー味）」は、ミルキーで使われている練乳と牛乳を生地に練り込み、ホワイトチョコチップをプラスして焼き上げたやさしい甘さが魅力。

どこか懐かしく、ほっとする味わいが楽しめます。

通常サイズ（12枚入り）に加えて、コンビニ限定の「カントリーマアムミニ（ミルキー味）」も登場。ミニは42g入りで、ちょっとしたおやつにもぴったり♪こちらもオープンプライスで展開されます。

世代を超えて愛される、やさしい“ミルキー時間”を♡



不二家の115年という歴史と、ペコちゃん75周年の節目に生まれた特別なコラボ。「ルック」と「カントリーマアム」という人気ブランドが“ミルキー”の世界を再現し、子どもから大人まで笑顔にしてくれます。

期間限定のやさしい甘さで、ほっと一息つく時間を過ごしてみてくださいね♡ぜひこの機会にチェックしてみてください。