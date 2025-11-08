プレミアリーグ第11節ではマンチェスター・ユナイテッド対トッテナム、マンチェスター・シティ対リヴァプールといったビッグマッチが行われるが、これらに負けない注目を集めている試合がある。サンダーランド対アーセナルの一戦だ。



ミケル・アルテタ率いるアーセナルは現在公式戦10連勝中で、その間9試合でクリーンシートを達成。さらに8試合連続無失点という圧巻の成績を残しており、悲願のタイトル獲得へ期待を高めている。





そんなアーセナルを今節ホームに迎えるのはサンダーランドだ。昇格組の同クラブは9年ぶりのプレミアリーグとなったが、ここまで10試合を終えて5勝3分2敗。チェルシーやトッテナムらを上回る4位につけている。ダークホースとしてプレミアで猛威を振るっているサンダーランドがアーセナル相手にどこまでやれるか、ということでこの対戦カードは注目を集めているなか、英『Sky Sports』はこの試合の勝敗を予想。止められない勢いがあるアーセナルをサンダーランドが2-1で撃破すると見ている。「覚えておいてほしい、サッカーはわずかな差で決まるスポーツであり、得点の少ないスポーツだ。どんなに優れたチームでも、いつかは多少の変動や不運に見舞われるものだ。アーセナルは素晴らしいチームだ。8試合連続で無失点、直近の試合で10試合連勝している。これは驚異的なことだが、無敵のチームではない。欠点はあるのだ」「サッカーの結果はあまりにも不安定で、完璧な状態を維持することはできない。そしてサッカーの賭けに関して、最も賢いギャンブラーたちはこのことを理解している。連勝を追いかけるのではなく、連勝が途切れるチャンスを探しているのだ。サンダーランドがアーセナルの連勝を止める方に賭けたい」「サンダーランドは組織力が高く、守備が堅いチームだ。ロビン・ルーフスはゴール前で非常に効率的にコントロールし、セットプレイからの失点数ではプレミアリーグで2番目に少ない記録を保持している。アーセナルのセットプレイは止めるのが非常に難しいが、サンダーランドはセットプレイの達人に対処する態勢が整っているようだ」ここまで盤石な戦いを見せているアーセナルだが、今シーズンのダークホースであるサンダーランドなら連勝を止めることも不可能ではないと同メディアは期待を寄せているようだ。リーグ戦で3失点しかしていないアーセナルの守備陣を崩すのも至難の業となるが、サンダーランドは勝ち点3を奪えるか。