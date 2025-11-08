【壮絶実話】養母に「タダ飯食らい」と罵られ蹴られた少女の過去…全世代を揺さぶる人生の物語【作者に聞く】
【漫画】養母のいじめに「怒！」本編をイッキ読み
ライブドアブログ「ゆっぺのゆる漫画ブログ」やInstagramでエッセイ漫画を描くゆっぺさん(@yuppe2)。彼女の作品『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』は、完結後に電子書籍が発売され、「大変な生涯」「人生で一番大切なことが書いてある漫画」など、読者から感動の声が続出している。
今回は、漫画で描かれている主人公、現在92歳の祖母・キヨさんにインタビューを実施。過酷な人生を乗り越え、今を幸せに暮らすキヨさんの「現在」に迫る。
漫画家のゆっぺさんが描く本作は、ゆっぺさんの祖母・キヨさんの幼少期から現在に至るまでの過酷な人生と、それを乗り越えて得た幸福を描いた実話ベースのエッセイ漫画だ。現代では物質的に豊かでも幸せを感じられない人が多いことに疑問を抱き、この作品を通じて「なぜ現代人は幸せを実感できないのか」を問いかけている。
キヨさんに、現在はどのようなことが幸せだと感じるかを聞くと、「今はひとり暮らしなので(息子夫妻の隣に住んでいる)とにかく気楽！食べたいものは自分で作って、休みたいときに休んで、仕事したいときに外へ出て行って。本当に、こんな幸福なことはないです。昔は、そうはいかなかったので」と笑顔で答えた。続けて「あとは、健康であることも、ありがたいなと思います」と語った。
■「お前は病むことを知らん」…健康という最大の財産
意地悪な養母には「お前は病むことを知らん」と言われたが、キヨさんは今考えると「母が健康な体に産んでくれたことがありがたかった」のだそう。「人間にとっては、何より健康が大事だと思います」と語った。
いま挑戦したいことについては、やりかけて仕舞い込んでいるものが多いと回答。「たとえば、布など材料は買ってきているのでひな人形を作りたいですね。折り紙もたくさんあるのでやりたいです。生きているうちに材料を全部使っていろいろと作りたいですね」と、意気込みを語った。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。