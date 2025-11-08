イオンは、オンラインストア「イオンスタイルオンライン」で、ブラックフライデーセールを実施する。

オンラインストア「イオンスタイルオンライン」では、11月11日10時～11月20日8時59分まで、「イオン ブラックフライデー ネット限定先行セール」を開催する。

セール対象外の商品も含めた多くの商品で使える20%割引クーポンを配布するほか、一部商品を特別価格で販売する。

セール対象商品の一例は、TCLの65型テレビが7万6780円→6万9800円、庫内カメラ付きの日立の冷蔵庫「R-HXCC54V-X」が21万7800円→19万8000円など。なお、一部の商品はセール期間が異なる。

TCLの65型液晶テレビが6万9800円

日立の冷蔵庫「R-HXCC54V-X」

店舗とオンラインで買い物すると抽選で100名に1万ポイント

11月1日～12月1日9時59分の期間中に、イオン・イオンスタイル店舗で「iAEON」アプリの「AEON Pay」で買い物し、オンラインの「イオンスタイルオンライン」で買い物した人の中から、抽選で100名に1万ポイントをプレゼントする。店舗とイオンスタイルの買い物が同一の「iAEON ID」で行われることが条件。

リアル店舗での買い物は、東北エリアを除く本州および四国のイオン・イオンスタイルの直営と、清水フードセンターの直営店舗が対象となる。当選時のポイントは、2026年1月中旬ごろに付与される。