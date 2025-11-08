ベストセラー『「悩まない人」の考え方』著者の木下勝寿氏が「マーカー引きまくり！ 絶対読むべき一冊」と絶賛する本がある。『スタートアップ芸人 ── お笑い芸人からニートになった僕が「仲間力」で年商146億円の会社をつくった話』だ。著者・森武司氏は2005年にFIDIAを創業以来、18年連続増収増益を達成。本書では「家族を味方につける」ことの重要性が語られているが、実際の現場ではどうなのか。今回、FIDIA傘下のFIDIA SOLUTIONS営業担当・岡田将司氏に話を聞くと、「パートナーに仕事を理解してもらえないと、本当に損をする」という本音が飛び出した。職場の人間関係で悩んだとき、あなたは誰に相談しているだろうか――。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

パートナーと尊重し合える関係が、最強の支えになる

――森社長の著書では「家族に協力してもらって仕事を加速させる」という考え方が出てきますが、岡田さんの場合はいかがですか？

岡田将司（以下、岡田）：うちは結婚して7年目で、交際期間も含めるとトータルで10年以上パートナーと一緒に過ごしています。

妻は個人事業主で、「自分は組織の中で働けないタイプだから、1人でやる！」という人なんです。だからこそ僕には「会社で働くなんて大変なのにすごい」と尊敬してくれている。

僕は逆に、組織で働くほうが合っているタイプなので、「妻が1人で全部こなすのは本当にすごい」と思ってます。

お互いの価値観や仕事の仕方を、心から尊敬し合えているんですよね。

この関係が、仕事でも大きな支えになっています。

――具体的に「支えられている」と感じるのは、どんな場面ですか？

岡田：例えば深夜に急な仕事が入って、急いで支度して「ちょっと仕事してくる」と出かける時。妻から「どこ行くの？ こんな時間なのに？」みたいに、疑われたり止められたりしたこと、一度もないんですよ。

僕も同じように、妻の仕事を邪魔するような口出しはしません。

相手の仕事に対して「もっとこうしてほしい」っていう不満を持たず、お互いのやり方を尊重している。

むしろ妻は、僕のやりたいことを応援して、「頑張って」と背中を押してくれる。それが本当にありがたいんです。

仕事の悩みを共有することで

視野が広がる理由

――仕事の話も、家で共有されるんですか？

岡田：よくしますね。仕事に関する悩みも、率直に相談しています。

それぞれ違う仕事だからこそ、別の視点でアドバイスがもらえるのがメリットなんです。

もらった意見を、「この考え方を、うちの会社のビジョンやルールを踏まえた形にするとどうなるかな？」と自分の考えに落とし込んでいける。

特に助言がありがたいのが、人間関係で悩んでいる時です。

社員への対応に困ったり、自分自身がうまくいかなくてモチベーションが落ちたりした時に、話を聞いてくれて、「こうしてみたら？」とシンプルな助言をくれる。

そうすると気持ちが軽くなって、「よし、やってみよう」って前向きになれるんです。

そういう意味では、会社で僕が頑張れているのは、妻に支えてもらっているおかげですね。

仕事を家庭に持ち込むことの意外なメリット

――「仕事は家庭に持ち込まないほうがいい」という考え方もありますが、これについてはどう思いますか？

岡田：もちろん否定はしません。でも損得で考えたら、ちょっと損じゃないかな、と僕は思うんです。

自分のことを一番理解してくれている人が、自分の仕事の味方になってくれて、応援や助言をもらえる。これって、本当に大きな力になるんですよ。

仕事と家庭を完全に切り離すのではなく、「理解してくれる味方」としてパートナーに協力してもらう。これが、仕事を加速させる大きなポイントだと感じています。

――最後に、職場の人間関係で悩んでいる人に向けて、メッセージをいただけますか？

岡田：職場の悩みって、職場の人には意外と相談しづらいこともあると思うんです。

だからこそ、家族やパートナーに味方になってもらうことが、すごく大事だと思います。

「仕事の話は家ではしない」と決めている人もいるかもしれませんが、それってもったいないんじゃないかなと。

一番身近な人が、一番の理解者で応援者になってくれたら、仕事で壁にぶつかった時の心の支えになる。

森社長の『スタートアップ芸人』には、こういう「仲間の力」や「人との関わり方」のヒントがたくさん詰まっているので、「仲間の力」を見直すきっかけとして、『スタートアップ芸人』を手に取ってみてもらえたらうれしいですね。

