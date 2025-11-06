「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の６日午前１１時現在で、ファインシンター<5994.T>が「買い予想数上昇」で２位となっている。



同社は５日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を上方修正した。今期の売上高予想は従来の見通しから２０億円増額して４４０億円（前期比３．０％増）に、経常利益予想は６億円増額して１１億円（同２．３倍）に引き上げた。主要顧客のグローバルでの生産・販売が好調に推移するほか、原材料価格に関し過年度における単価変動に伴う販売価格への反映が行われたことも、収益を押し上げる要因となる。９月中間期の売上高は２３０億３９００万円（前年同期比１０．５％増）、経常損益は１０億３００万円の黒字（前年同期は３億１６００万円の赤字）だった。



発表を受け翌６日の同社株は一時ストップ高の水準となる１９８６円に買われ、年初来高値を更新した。上値余地を見込んだ投資家の存在が、買い予想数の増加につながったようだ。



