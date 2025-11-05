指月電機製作所<6994.T>が後場急騰し、２０２１年８月以来、約４年３カ月ぶりの高値をつけた。５日午後１時ごろ、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を引き上げた。営業利益予想を前回予想の１８億円から２３億５０００万円（前期比１８．０％増）、最終利益予想を１１億円から１６億５０００万円（同３８．１％増）とした。各利益は減益予想から一転して増益を見込んでおり、収益状況を評価した買いが流入している。



売上高は据え置く。通期業績予想は９月中間期の実績を踏まえて修正した。９月中間期は電力機器が伸長したことに加え、利益面では生産性改善の効果なども貢献し計画を上回る業績で着地。売上高が１３２億４９００万円（前年同期比３．２％増）、営業利益が１１億１８００万円（同９８．９％増）、最終利益が８億５１００万円（同３．７倍）だった。同時に中間配当は前回予想から６円増額の１０円にすると開示。年間配当は２０円（前期は１４円）になった。



出所：MINKABU PRESS