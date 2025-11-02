この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「自己肯定感が上がる方法」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、自身の経験とともに日本人に向けた“幸せになるための方法”を語った。片岡氏は、そもそも日本人は「自己肯定感が低いというデータがあるのはご存知でしょうか？」と問いかけ、多くの人が「周りに合わせて完璧な自分を演出しなければ認められない」と感じている実情を指摘する。



しかし、片岡氏は「でも本当にそうでしょうか？」と疑問を呈し、自身の海外での経験についても触れた上で、「私は日本で生まれてすごく良かったなって感じていますし、日本人であることに誇りを持ったり思っています」と日本人であることへの自信を示した。彼女自身ももともと自己肯定感が高かったわけではなく、むしろ自身を認める力が弱かったという。



転機となったのは、オグ・マンディーノの本にあった“自分を褒める”というシンプルな方法だった。「自分のことを褒めるっていうことを鏡に向かってやるんですね」と紹介し、そのやり方は動画のコメント欄にも記載してあるという。片岡氏は、実際にこの方法をクライアントに勧め、21年間で4万人の手術経験からも、多くの人が抜群の効果を体感していると明かした。「1ヶ月続けたクライアントさんが、彼もできない、自分に自信がないって悩んでた方が、彼もできて結婚もしてマイホームも持ってしまったり、素晴らしい効果を出してくれていいですね」と驚きの実例を紹介している。



「お金もかからない、どこでもできてしまうので、ぜひやってみて」と視聴者に呼びかけて動画を締めくくった。