ゆったり重ね着が決まる季節感ベスト！【フブ】の秋冬ストリートファッションに最適な一着がAmazonで販売中！
ストリート映えもあたたかさも両立！【フブ】の冬用ベストが今注目のアイテムに。Amazonで販売中！
シンプルなディテールであらゆるアイテムと相性がよく、確実に活躍する１枚！デニムやチノパン、ロンTと合わせてカジュアルコーデはもちろんロングスカートやショートパンツと合わせてトレンドのカレッジコーデも。インナーにブラウスやシャツを合わせれば綺麗めコーデも作れてボトムやインナー次第でガラリと雰囲気を変えることが可能！ロングシーズン使えるのも嬉しいポイント。ユニセックス(男女兼用)タイプだから、お揃いコーデもできちゃう。
ほど良い厚みのニット素材で仕立てたVネックベストは、肌触りのやさしさと快適な着心地を兼ね備えている。
ホワイトのラインがアクセントになったVネックデザインで、シンプルながらもストリート映えする一着に仕上がっている。
ユニセックス対応で男女問わず着用可能。ロンTやシャツとの重ね着にもぴったりな万能アイテムとなっている。
デニムやチノ、スカートなど幅広いコーデにマッチ。ロングシーズン活躍できる着回し力の高いベストに仕上がっている。
