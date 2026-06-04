SIRONOCAが銀座三越に初登場！白をテーマにした新感覚スイーツブランドに注目

“白”をコンセプトにした新スイーツブランド「SIRONOCA（シロノカ）」が、銀座三越に期間限定で初登場します。那須の自然が育んだ素材と、創業明治37年から受け継がれる職人技を融合し、素材本来のおいしさを追求した白いスイーツを展開。見た目の美しさだけでなく、味わいにもこだわった特別なラインアップは、自分へのご褒美や大切な方への贈り物にもぴったりです♡

白にこだわった新ブランド誕生

SIRONOCAは、オリジナルあいの菓子製造拠点であるOCEAN&TERRE北関東工場から誕生した新ブランドです。

ブランド誕生のきっかけは、“白をお菓子で表現したい”という想い。鮮やかな色彩や華やかな装飾ではなく、素材そのもののおいしさを引き立てることを目指し、黄身まで白い特別な卵との出会いから開発がスタートしました。

那須産の牛乳や厳選素材を使用し、和菓子と洋菓子の技術を掛け合わせながら、“白”という世界観を繊細に表現。派手さではなく、素材の魅力を味わう新しいスイーツブランドとして注目を集めています。

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SIRONOCAを代表する3つのスイーツ

SIROnoBAUM（シロノバウム）

価格：ホール1個入1,620円（税込）／カット5個入1,080円（税込）／カット10個入2,160円（税込）／カット15個入3,240円（税込）

今回のPOPUP SHOPでは、ブランドを象徴する人気商品が登場します。

SIROnoBAUM（シロノバウム）は、黄身まで白い卵と那須の牛乳を使用した白いバームクーヘン。

通常のバームクーヘンでは難しい“白さ”を表現するため、焼き時間や温度を何度も見直し、低温でじっくり焼き上げています。

賞味期限：常温30日

アレルゲン：小麦・卵・乳成分

SIROnoCHEESE PREMIUM（シロノチーズプレミアム）

価格：3,240円（税込）

試食会で高評価を受けながらも、生産数の制約から商品化されていなかった秘蔵スイーツ。5層仕立ての濃厚なチーズケーキで、和と洋の技術が融合した贅沢な味わいを楽しめます。

消費期限：お買い上げ当日

アレルゲン：小麦・卵・乳成分

SIROnoKINAMOCHI（シロノキナモチ）

価格：972円（税込）

那須塩原で長年愛されてきた愛月堂本舗の銘菓「五峰餅」を、SIRONOCAらしく現代的にアレンジ。歴史ある味わいと新しい感性が融合した一品です。

内容量：カップ2個入

賞味期限：常温20日

アレルゲン：小麦・大豆

銀座三越で期間限定開催

今回のPOPUP SHOPは、食への感度が高い人々が集まる銀座三越 本館地下2階イベントスペースで開催されます。

開催期間は2026年6月3日（水）から6月30日（火）まで。ブランドを代表するシロノバウム、シロノチーズプレミアム、シロノキナモチをはじめとした商品が並びます。

那須の工房で培われた技術と素材へのこだわりを、東京・銀座で体感できる貴重な機会です。

まとめ

SIRONOCAは、“白”というシンプルなテーマの中に、素材へのこだわりと職人の技術を詰め込んだ新しいスイーツブランドです。

シロノバウム、シロノチーズプレミアム、シロノキナモチなど、それぞれ異なる魅力を持つスイーツは、見た目の美しさと奥深い味わいを兼ね備えています。

期間限定で開催される銀座三越のPOPUP SHOPで、ぜひSIRONOCAならではの世界観を味わってみてくださいね♡