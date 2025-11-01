2025年10月28日、カジサックことお笑いコンビ・キングコングの梶原雄太が自身のYouTubeチャンネルを更新。マイホームのルームツアーを公開した。

【写真】カジサックことキングコング梶原がついに完成させたマイホーム、ファンも驚きの全貌

今回アップされた「【夢が叶いました】ついにマイホーム完成！！新居ルームツアー！！」は梶原と妻のヨメサック、2人並んでスタート。念願のマイホームが完成したことを報告した。引き渡し直後に動画を回しているそうで、まだ家具が何もない状態。まずはこの状態でルームツアーをし、後日引っ越しが完了した後にもルームツアーをするそうだ。

まずは玄関。エアコンがついている広々とした玄関の壁には、相方の西野亮廣が描いた絵が飾られている。絵が映えるように、壁の模様や照明にもこだわったそうだ。梶原は「西野、ありがとう！」と笑顔を見せる。さらに、すぐに手を洗えるような洗面台や、巨大なシューズクローゼットも紹介していった。

1階のトイレは、すべてヨメサックのチョイス。照明や壁紙などにもこだわっており、オシャレな空間になっている。続いては、ウォークインクローゼット。次女・せんちゃんと三女・はるちゃんの洋服を入れるために使う予定だそうだ。その奥には子どもたちの部屋が続く。水色の扉の部屋はせんちゃん、緑は次男・コジサック、ネイビーは長男・とうじ、白は長女・かんちゃん、木目調はヨメサックとはるちゃんの部屋だそう。壁紙やフロア、クローゼットもそれぞれの部屋ごとに違っており、どの部屋もオシャレだ。ちなみに廊下などの床は、愛犬・あられのことを考えて「愛犬の床」という商品を選んだそうだ。

続いて、まだ作っている途中のガレージを公開して2階へ。階段を上がってすぐ、広いリビングが広がっている。キッチンも広々としており、食洗機や自動の水道など設備もバッチリだ。キッチンとリビングのあいだのスタディースペースや、造作した棚、85インチのテレビを置くスペース、はるちゃんが遊べるヌックなど、こだわりを次々に紹介していく。トイレ、納戸に続き、ホテルを彷彿させる洗面台やドレッサー、広々とした脱衣所も公開。お風呂も広々としており、軟水機までついている。続いてはカジサックの部屋。かなり広いクローゼットが印象的だが、ここは家族全員で使えるスペースにするそう。そして、最後は屋根裏部屋。奥行きがかなりあり、いろんな使い方ができそうな空間が広がっている。動画の最後には子どもたちも「嬉しい！」とコメントをしており、入居を楽しみにしている様子だった。

そんな同動画には、「家族のためにこんな立派な家建てれるの尊敬」「こんなホテルみたいな家を建てれるカジサックすげぇ！！！」「家具が入った後のルームツアーも早く見たいな」などの声が寄せられていた。

（文＝高橋梓）