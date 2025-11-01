拡張機能で容量も自由自在！【アメリカンツーリスター】のスーツケースがAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
旅行の快適さを格上げする大型キャリー！【アメリカンツーリスター】のスーツケースがAmazonで販売中！
好奇心を満たすワクワクするような旅の気分を表現した「CURIO（キュリオ）」は、グルーヴィーなデザインが特徴のトラベルコレクション。ブックオープニング仕様は収納部を広く・深くキープすることで厚みのある荷物でも楽にパッキング可能。フタ部分にはファスナー付きのポケットも備えられており、小物類などがすっきりと収納することができる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
容量98Lから最大114Lまで拡張可能で、長期旅行や出張にも柔軟に対応する設計となっている。
→【アイテム詳細を見る】
ブックオープニング構造を採用し、狭いスペースでも荷物の出し入れがしやすく使い勝手が高い。
TSAロックとセキュリティファスナーを搭載し、海外旅行でも安心して使える仕様となっている。
→【アイテム詳細を見る】
衝撃吸収サスペンションホイールが搭載され、スムーズで安定した走行をサポートしてくれる。
旅行の快適さを格上げする大型キャリー！【アメリカンツーリスター】のスーツケースがAmazonで販売中！
好奇心を満たすワクワクするような旅の気分を表現した「CURIO（キュリオ）」は、グルーヴィーなデザインが特徴のトラベルコレクション。ブックオープニング仕様は収納部を広く・深くキープすることで厚みのある荷物でも楽にパッキング可能。フタ部分にはファスナー付きのポケットも備えられており、小物類などがすっきりと収納することができる。
→【アイテム詳細を見る】
容量98Lから最大114Lまで拡張可能で、長期旅行や出張にも柔軟に対応する設計となっている。
→【アイテム詳細を見る】
ブックオープニング構造を採用し、狭いスペースでも荷物の出し入れがしやすく使い勝手が高い。
TSAロックとセキュリティファスナーを搭載し、海外旅行でも安心して使える仕様となっている。
→【アイテム詳細を見る】
衝撃吸収サスペンションホイールが搭載され、スムーズで安定した走行をサポートしてくれる。