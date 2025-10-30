高度紙が９連騰、データセンター向け需要堅調で通期業績・配当予想を上方修正

ニッポン高度紙工業<3891.T>は９連騰。後場に上げ幅を広げ、２０２２年１月以来、約３年９カ月ぶりの高値をつけた。３０日午後２時ごろ、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を１６６億円から１８１億円（前期比１２．９％増）、営業利益予想を２６億円から３１億円（同２６．０％増）に引き上げた。同時に年間配当予想を中間・期末各３５円の年７０円から中間・期末各４０円の年８０円（前期は６０円）に増額した。業績の好調な推移と株主還元姿勢を評価する買いが集まっている。



９月中間期は従来予想を上振れて着地した。主力製品のアルミ電解コンデンサ用セパレーターは生成ＡＩの普及に伴うデータセンター向けなどの需要があり２ケタの増収。加えて、各種インフラ関係投資及び車載用途などの需要が増え、リチウムイオン電池用セパレーター及び電気二重層キャパシタ用セパレーターの売り上げも大きく伸びた。中間期の業績を踏まえ、通期の業績予想を上方修正した。



高度紙はあわせて配当方針の変更も開示した。今後は連結配当性向４０％を目標に掲げ、ＤＯＥ（株主資本配当率）は３％を下限とすることを基本方針に据えた。



出所：MINKABU PRESS