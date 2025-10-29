車の「人気“希望ナンバー”」ランキング発表！ “ゾロ目”や1桁も人気だけど…「謎の358」はなぜ選ばれる？ 競争の激しい「謎の番号」急増した理由は？

人気の番号はどれ？ 謎の「358」も出現

全国自動車標板協議会は2025年10月29日、開幕した「ジャパンモビリティショー2025」において、最新の「希望ナンバー」ランキングを発表しました。

登録車（3ナンバー／5ナンバー）と軽自動車（5ナンバー）では、どのようなナンバープレートが人気で、その理由は何なのでしょうか。

人気の「希望ナンバー」最新ランキング発表！

【画像】「えっ…！」これが「難解な希望ナンバー」の答えです（35枚）

クルマのナンバープレートは正式には「自動車番号登録標」といい、「品川」「横浜」など、クルマの使用本拠地を示す地域名、「300」「580」といったクルマの種別を表す分類番号、ひらがなの判別文字、そして最大4ケタの「一連指定番号」で構成されます。

これら4つの要素を組み合わせることで、個別の車両を識別することができます。ナンバープレートの情報は「自動車登録ファイル」に登録されており、ナンバーの情報から所有者や車両情報などが分かるようになっています。

基本的にナンバープレートは運輸支局への登録順で発行されるため、番号を選ぶことができませんでしたが、1999年に「希望番号制度」（希望ナンバー）が導入され、所定の費用を支払うことで下4ケタの「一連指定番号」を自由に選択できるようになっています。

さて、そんな希望ナンバーですが、どのような番号が人気なのでしょうか。2025年7月の最新ランキングは以下のとおりです。

●登録車・3ナンバー 人気ランキング

1位：1

2位：8

3位：3

4位：5

5位：11

6位：8008

7位：8888

8位：7

9位：358

10位：1001

●登録車・5ナンバー 人気ランキング

1位：2525

2位：1122

3位：1

4位：358

5位：8

6位：3

7位：8888

8位：1010

9位：1188

10位：8008

●軽自動車・5ナンバー 人気ランキング

1位：358

2位：2525

3位：3

4位：8008

5位：1

6位：1122

7位：11

8位：8

9位：5

10位：1001

1桁の数字は人気が目立ち、なかでも「1」「3」「5」「8」などの一部に集中しています。

2桁以上の数字では「358」「8008」に加え、「1001」や「1010」など、“二進数”のような数字も人気のようです。

これらの番号にはどのような意味があるのでしょうか。全国自動車標板協議会の担当者は、以下のように話しています。

「1桁の数字というものは（ナンバーに限らず）昔から目立つ数字ではあるので、『ラッキーセブン』の7や『ナンバーワン』の1など、だいたいはランキングに入ってきます。ゾロ目も同様です。あとは（数字として）左右対称になる8008なども比較的多いですね。

それ以外では個人個人がこだわる数字、例えば誕生日や自分のラッキーナンバーなどがありますが、人によってバラバラなので、人気のランキングには入りづらいです」

では、そうしたものとは異なる「358」にはどのような意味があるのでしょうか。担当者は「一般論」として前置きしたうえで、このように話しています。

「世間で言う『エンジェルナンバー』というもので、一説によると、風水上で3も5も8も良い数字だということで、その組み合わせが最強だと言われています。

実際、『西遊記』の『沙悟浄』『悟空』『猪八戒』につながるとか、お釈迦様が悟りを開いたのが『35年と8ヶ月』だというものもあるようです。

しかし、実際にはたくさん出ていってしまう（払い出しがある）傾向にあり、希望番号で払い出しが多いものを見ていると、数年前から急に（358が）現れて、動きが増えてきた印象でした。

具体的には名古屋で年間に800枚も出始めました。ほかの抽選番号は200枚ほどであったことを考えると、異常だといえます」

ちなみに2023年のランキングの上位5位を見ると、登録車の3ナンバーでは「1」「8」「3」「5」「8888」、登録車の5ナンバーは「2525」「1122」「1」「8」「3」、軽自動車は「358」「2525」「3」「1」「8008」がランクイン。

順位の入れ替わりはあれど、上位の顔ぶれはほとんど同一となっているようで、以前から人気となっている1桁やゾロ目などの番号は、しばらくは変わらなそうです。

※ ※ ※

ちなみに、「1」や「7」といった一桁の数字、「777」など縁起のいい数字、「8888」といった数字は非常に人気であることから、抽選番号に指定されています。

抽選対象番号は毎週月曜に抽選が行われ、当選すればそのまま手続きを進めます。もし外れれば、当たるまで何回も挑戦するか、諦めて抽選ではない「一般希望番号」に切り替えたり、そもそも希望ナンバーを使わないといったことが必要になります。

地域によって抽選対象番号は異なっているため、もし希望ナンバーを取得したい場合は、希望番号申込サービスのホームページを確認したほうがよいでしょう。