43歳で大企業に勤める友人は「年収800万超」だそうです。大手ならこれくらいもらえるのは珍しくないのでしょうか？

40代の年収に関する基本的データ

最初に40代の年収に関するデータを紐解いていきましょう。厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」をベースに、40代の平均的な月収や年間賞与などをご紹介します。



40代の平均年収は572万～603万円ほど

厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」によると、40代の年収は表1の通りです。

表1

年齢 きまって支給する現金給与額 年間賞与その他特別給与額 合計 40～44歳 461万1600円 111万円 572万1600円 45～49歳 484万800円 118万6400円 602万7200円

出典：厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」を基に筆者作成

40代後半のほうが基本給与額・ボーナスともに高い結果でした。今回のケースは43歳で年収800万円超のため、平均よりも228万円ほど高い収入を得ていることになります。



企業規模による年収差は存在する

表1の数字は、企業規模が10人以上のケースをまとめたものでした。続いて、企業規模別の年収を表2で比較してみましょう。

表2

年齢 10～99人 100～999人 1000人以上 40～44歳 477万2100円 552万1000円 675万9000円 45～49歳 501万4500円 585万円 711万4600円

出典：厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」を基に筆者作成

企業規模が大きいほど年収が高くなっており、40代前半でも後半でもその傾向は変わりません。

今回のケースでは、大企業勤めで800万円を超える年収を得ていますが、1000人以上の企業規模の平均（40～44歳）のみと比較すると、差は約124万円です。先述の企業規模全体と比べると差が縮まっています。

年収800万円超は平均より高いものの、大企業であれば、40代での達成は現実味のある話といえるでしょう。



業種によって同年代でも年収差は大きく開く

企業規模だけでなく、業種による年収差も考慮する必要があります。同調査で「電気・ガス・熱供給・水道業」と「宿泊業、飲食サービス業」を比較すると、表3の結果となりました。

表3

年齢 電気・ガス・熱供給・水道業 宿泊業、飲食サービス業 40～44歳 818万7900円 443万2500円 45～49歳 866万4900円 456万9900円

出典：厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」を基に筆者作成

同年代でも、業種によって数百万円の差が出ました。「電気・ガス・熱供給・水道業」については、40代前半・後半含めて800万円超に達しています。

今回のケースの友人がどのような業種に勤めているかは分かりませんが、もしかすると高年収を得やすい業種に属しているのかもしれません。



大企業で年収800万円は珍しくない

40代の平均年収は572万～603万円ほどです。そのため、年収800万円超は高い水準にあるといえます。

ただし、企業規模が大きくなるにつれて平均年収は上がる傾向にあるため、大企業では800万円が極端に高い年収というわけでもなさそうです。

さらに、業種によっては平均年収が800万円を超えていることもあります。このように、年収はさまざまな状況によって左右されるため、一概に800万円が特別とはいえないかもしれません。



