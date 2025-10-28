２８日の主なマーケットイベント ２８日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



１６：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査

２２：００ 米・住宅価格指数

２２：００ 米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数

２３：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数

２３：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）

※日・閣議

※米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）１日目

※米・７年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：きんでん<1944>，トーエネク<1946>，ＳＭＳ<2175>，不二家<2211>，コア<2359>，Ｖコマース<2491>，ヒューリック<3003>，システムリサ<3771>，さくら<3778>，田中化研<4080>，マクアケ<4479>，サイバトラスト<4498>，オービック<4684>，ＯＢＣ<4733>，リアルゲイト<5532>，日立建<6305>，ＳＭＫ<6798>，アドテスト<6857>，日車両<7102>，小糸製<7276>，フジオーゼ<7299>，シマノ<7309>，日ガス<8174>，コメリ<8218>，野村<8604>，神奈交<9081>，中部電<9502>，邦ガス<9533>，両毛シス<9691>，アイネス<9742>ほか

※海外企業決算発表：ビザ，ユナイテッドヘルス・グループほか



（注）米連邦政府機関の一部閉鎖に伴い，米国の経済統計の発表日程に変更の可能性があります。



出所：MINKABU PRESS