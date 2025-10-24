2005年まで放送されていたテレビ番組『学校へ行こう！』の人気企画「B-RAP HIGH SCHOOL」に現役の慶應大学理工学部生として登場し、「先土器・縄文・弥生・古墳・飛鳥」と繰り出す“お勉強ラップ”で人気を博したCo.慶応さん。

【あれから20年】「先土器・縄文・弥生〜♪」のフレーズ一世を風靡したCo.慶応さん。トレードマークのポーズも健在

大学卒業後は大手クレジットカード会社で働いていたが、2018年に退職。突然のタイ移住やウーバーイーツ、外国人観光客のツアーガイドや民泊経営などを経て、現在は「サイドFIRE」についての発信をメインに活動している。

『学校へ行こう！』出演時の知られざるエピソード、そして安定した会社員の道を捨てた理由について本人に話を聞いた。





--「B-RAP HIGH SCHOOL」に18歳で出演されるまではどんな風に過ごしていたのですか？

Co.慶応さん（以下、Co.慶応） 千葉の普通の公立小学校に通ってたんですけど、大学の先生だった父の留学にくっついて小学校2年生から2年半くらいアメリカのフィラデルフィアで暮らしました。僕の人生にとってあの2年半は大きくて、ラップを好きになったのも英語を覚えたのもそれがきっかけでしたね。

--アメリカでの生活がラップとの出会いだったのですね。

Co.慶応 そうですね。当時から向こうではラップはすごいメジャーな音楽で、パーティーでかかってたり、マイケル・ジャクソンの曲の間にラップが入っていたり。すっかりラップ好きになっていたんですけど、日本に帰ってきたら全然ラップの人気がなくて、それで自分で作ったりするようになりました。

--ラップを作るのは小学生の頃から。

Co.慶応 実は『学校へ行こう！』の前にも、『ロンドンブーツ1号2号のオールナイトニッポン』にラップのコーナーに4コマ漫画のような形式の歌詞を応募して、勝ち抜き戦で何度か出演させてもらったこともあるんです。

「私立なので受験が早めに終わって春休みが暇すぎるなと思っていた時に…」

--そんな生活をしながら、慶應大の理工学部に現役で合格しています。

Co.慶応 アメリカで覚えた英語にだいぶ助けられましたね。慶應の理工学部の試験科目は数学と英語ぐらいだったし、もう1つ受けていた経済学部もたしか英語、数学、小論文ぐらい。逆に国語や社会は苦手だったので、英語のおかげで合格できました。

--そして大学に入学した直後の4月に、『学校へ行こう！』に初出演。どういう経緯だったんでしょう？

Co.慶応 私立なので受験が早めに終わって春休みが暇すぎるなと思っていた時に、たまたまテレビ「B-RAP HIGH SCHOOL」の第1回放送を見たら面白くて、番組の最後に募集告知も出ていたので「やってみようかな」と。

--自作ラップを送った？。

Co.慶応 最初は「履歴書を持ってきて」と言われて、履歴書を持ってテレビ局に行きました。その前に書類審査もあったと思うんですけど、「とりあえずみんな来てみれば」というゆるいスタンスだった気がします。いろいろ話しながらディレクターが「こいつはこういうキャラで使えそう」とピックアップする感じでしたね。

--Co.慶応という名前はその時に？

Co.慶応 僕の本名は「高」と書いて「タカ」と読むんですが、履歴書を見たディレクターに「お前『コウ』っていうんだ。慶應にも受かってるのか」と言われて。それで2回目に呼ばれたら、当時人気だったSteady&Co.というラップグループに掛けて「Co.慶応ってつけといてあげたから」と収録の時に言われました。台本にももうその名前で書かれていて、変更してもらえる雰囲気じゃなかったのでそのままCo.慶応になりました（笑）。

--かなりテレビ局の演出も入っていたんですね。初登場で披露した「お勉強ラップ」は自分で作られたんですか？

Co.慶応 ラップは作ってくれないので、自分で作るしかないんですよ。「慶応だし勉強っぽい感じで何か作ってみて」と言われて、1週間くらいで作った気がします。Dragon Ashの曲を選んだのもたまたまでしたけど、そのまま採用されました。その後も1年間ラップは自分で作りましたけど、ラップの間に入れるしゃべり部分の方が難しくて、そこは放送作家さんに手伝ってもらったりしましたね。

「ガードも厳しくてジャニーズはすごいなぁと思ってました」

--収録現場の雰囲気はどうでしたか。

Co.慶応 収録前日には深夜までディレクターと準備や打ち合わせをして、夜はみんなで近くのカプセルホテルに一緒に泊まりに行ったり。楽屋も出演者みんな同じだったので、わいわいやって合宿みたいな感じで楽しい現場でしたね。

--V6のメンバーとの接点はあったのでしょうか。

Co.慶応 直接はほとんどなかったですね。V6の皆さんは僕たちが収録するスタジオの隣の部屋にいて、モニターで見てくれている形でした。収録の前後にすれ違って「お疲れ様でした」と挨拶するくらいはありましたけど、ガードも厳しくてジャニーズはすごいなぁと思ってました。

「親には番組に出ることも伝えてなかったし、番組について話した記憶はほとんど…」

--番組が始まると反響も大きかったのでは？

Co.慶応 大学に入学してすぐ、4月の10日頃に最初の放送でした。最初は自分でもそこまで大したことをしている意識もなかったのですが、だんだん大学内とか電車の中とか、街を歩いていても声をかけられるようになって。サインを求められることもあったんですけど、自分の名前しか書けないのでカタカナで「コーケイオウ」と書いてました。

--家族の反応は？

Co.慶応 当時は反抗期で、親には番組に出ることも伝えてなかったし、番組について家で話した記憶はほとんどないですね。何回か出たところで親ネットワークで情報が入ったみたいですけど、親も僕がそういう話をされるのが嫌だとわかっていたようで、何も言ってきませんでした。でも後で気づいたら、出ている回を全部録画してくれていてちょっと恥ずかしかったですね。

--有名になったことで、生活に支障などはありましたか。

Co.慶応 「学校へ行こう！」に出るのが楽しくてあまり学校に行かなくなってしまって、留年しました。ちゃんとやろうと思えばできたんでしょうけど、少し堕落して遊び呆けてしまいました。最低限の単位だけ取っていればいいや、という感じで。

--派手に遊んでいたんですか？

Co.慶応 それが全然で、今思えばもっと派手に遊ぶなり何かできた気はするんですよね。当時の状況は「すごく貴重なチャンスが目の前にあるはずなのに、その価値に気づいていなくて何もできなかった」という感じ。今で言う「バズっている」状態に近かったと思うのですが、SNSもなかったので番組が終わった後も自分のファンになってもらうような誘導はできなかったし、もったいなかったなぁと。それでも、ベルファーレのような大きな会場で数千人の前でパフォーマンスできたのは貴重な経験でした。

