ÇòÇ®¤Î¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Í½Áª¡ª¤½¤ÎÎ¢¤Ç¡ÄÅìµþ¹âÂÎÏ¢¤¬Ãí°Õ´­µ¯¡Ö¥ë¡¼¥ë½å¼é¤È¥Þ¥Ê¡¼¤Î¸þ¾å¤ò¿´¤è¤ê¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×

¸½ºß¡¢¤³¤Î¡ÈÌ´¤ÎÉñÂæ¡É¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤¿ÅÔÆ»ÉÜ¸©Âç²ñ¤¬³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅÃæ¡£Ç®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¼þÊÕ¤ÇÌäÂê¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
ÅìµþÅÔ¹âÅù³Ø¹»ÂÎ°éÏ¢ÌÁ¡ÊÅìµþ¹âÂÎÏ¢¡Ë¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÌçÉô¤Ï19Æü¡¢¡Ø¡Ú½ÅÍ×¡ÛÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ ÅìµþÅÔÂç²ñ ´ÑÀï¥Þ¥Ê¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ª´ê¤¤¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÈ¯¿®¡£°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÄÖ¤ê¡¢Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡ÖÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ ÅìµþÅÔÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢³Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ù¥¹¥È8¤¬½ÐÂ·¤¤¤Þ¤¹¡£¶¯ÅÙ¤¬¹â¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î²ñ¾ì¤«¤é¡¢°ãË¡Ãó¼ÖÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ì¾ð¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤Ï¡¢Áª¼ê¡¢¿³È½¡¢±¿±Ä¡¢¤½¤·¤Æ´ÑÀï¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊÝ¸î¼Ô¡¦¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢Á´¤Æ¤Î¶¨ÎÏ¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ù¤¨¤ëÂç¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¥ë¡¼¥ë½å¼é¤È¥Þ¥Ê¡¼¤Î¸þ¾å¤ò¿´¤è¤ê¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¡¢²¼µ¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³§ÍÍ¤ÎÀ¿¼Â¤Ê¤´ÂÐ±þ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
1. ÌÂÏÇÃó¼Ö¤Î¶Ø»ß¡§²ñ¾ì¹»¼þÊÕ¤Ç¤ÎÏ©¾åÃó¼Ö¤Ë¤è¤ê¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÊý¡¹¤ØÂ¿Âç¤Ê¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ø¤Ï¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2. Âç¿Í¤ÎÀ¿¼Â¤Ê¹ÔÆ°¡§»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÉô¤Ç»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ë¤´Êó¹ð¤ä¡¢¿´Ìµ¤¤¸ÀÆ°¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿Â»ÎÅª¤Ë»î¹ç¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¹â¹»À¸¤Î¼êËÜ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢±³¤ä¤´¤Þ¤«¤·¤Î¤Ê¤¤¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ë¹ÔÆ°¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÁÖ¤ä¤«¤ÇÀ¶¡¹¤·¤¤¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¤ò¡¢»äÃ£Âç¿Í¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢³§ÍÍ¤Î¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×
Âç»ö¤Ê»î¹ç¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢°ãË¡Ãó¼ÖÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ì¾ð¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤Ç»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÊó¹ð¤ä¡¢¿´Ìµ¤¤¸ÀÆ°¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¡¢¥ë¡¼¥ë¤ä¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤ÈÁ´ÎÏ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ç¤Î¥ë¡¼¥ë½å¼é¤ä¥Þ¥Ê¡¼¸þ¾å¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤ë¡£