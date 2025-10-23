〈「自公連立解消」→「自維連立スタート」で自民党は選挙に勝てるのか？ プロフェッショナルが分析《公明党の穴＝52議席》〉から続く

1998年から26年間続いた自民・公明連立政権が電撃的に解消される中、公明党支持層の評価は複雑だ。

【動画を見る】「“右翼だからけしからん”は意外に…」公明党支持者・創価学会員が嫌悪した、高市氏でない“自民党の2人”とは

文藝春秋PLUSの番組「＋JOURNAL」で、長年創価学会を取材してきた雑誌『宗教問題』編集長の小川寛大氏が、現場の学会員たちの心境を詳細に分析した。（全2回の2回目／最初から読む）

（初出：「文藝春秋PLUS」2025年10月18日配信）

JX通信社と選挙ドットコムが10月11、12日に実施した世論調査によると、公明党支持層の約8割が連立離脱を「評価する」と回答している。しかし小川氏は「狂喜乱舞しているわけではない」と現場の実情を語る。



「やったみたいな感じの人はそんなにいない。このアンケートのような選択肢を出せばこういう結果になるのはよくわかるが、現場でやっている学会員さんであるほど、次の選挙はかなりきついぞという自覚がある」

むしろ現場では「自民党の不祥事のとばっちりを食らっている」という声が多いという。小川氏は「最近、公明党が苦しんでいるのは、我々が悪いんじゃない。我々は頑張っているんだけど、自民党の不祥事のとばっちりを食らっている」という現場の声を紹介した。

自民の“裏金問題”が生んだ「フレンド票」の危機

連立離脱の直接的なきっかけとなったのは自民党の裏金問題だ。小川氏によると、この問題は創価学会の選挙活動に深刻な影響を与えているという。

「創価学会員の方は、自分が入れる票にプラスして、お友達に頼んで入れてもらう票がある。これを『フレンド票』と呼んでいる。全盛期だと実数の3、4倍ぐらい集めていた」

しかし裏金問題の発覚後、この「フレンド票」の獲得が困難になった。「お友達に電話すると、『裏金はなんだ。お前らは仲間なんじゃないのか』みたいに言われるそうです。公明党は裏金議員に推薦を出したりしていて、客観的に見るとかなりおかしいことをやっていた」

池田大作名誉会長の死去がもたらしたもの

小川氏は創価学会の現状について、より根本的な問題があると指摘する。「本来的には地力が落ちているからこうなっている」と分析し、池田大作名誉会長の死去を挙げた。

「池田大作氏が2010年代から表に全く出てこなくなり、2023年にお亡くなりになった。そのあたりから会員数や影響力がどんどん減り続けている傾向は明らか」

創価学会の活動の特殊性についても言及した。「普通の宗教団体は、お経を勉強したり、山にこもったりするような活動が中心だと思うが、創価学会は活動の中心が選挙になってしまっている。選挙は政治運動ではなく、彼らの信仰が試される宗教活動とされている」

高市早苗自民党総裁に対する創価学会員の反応も興味深い。小川氏は「高市さん個人に対してはあまり『あれは右翼だからけしからん』みたいなのは意外にない」と語る。

むしろ問題視されているのは、その背後にいる麻生太郎副総裁と茂木敏充幹事長だという。「この2人はもう自民党の中でも反公明派の筆頭級の人たち。特に麻生さんは以前『公明党は“がん”だ』という発言があって、学会員の方々はこういうワンフレーズを非常に気にして、根に持って覚えることが多い」

「教区＝選挙区」という独特な構造

野党との連携について小川氏は、構造的な困難があると指摘する。「創価学会における教区は、選挙区ごとの割り振りになっている。宗教団体の組織構造が、選挙区に従って決められている」

この独特な組織構造により、立憲民主党などとの選挙協力は「メンタル面からもテクニカル面からもかなりのハードルの高さがある」という。

小川氏は最後に、創価学会の将来について厳しい見方を示した。「野党になってしまった以上、しかも公明党・創価学会の地力自体も下がり続けている以上、モチベーションを保ちうるのかどうか」

「地力自体がジリジリ下がっている中において、今の創価学会・公明党に大きな手術をする体力が果たして残っているのかどうか。うまくやっていかないと、創価学会そのものが吹っ飛んでしまうという未来は、全くごく普通にあり得る」

（「文春オンライン」編集部）