八木勇征、ロイヤルブルーの衣装が映えるオフSHOTにファンうっとり「王子様すぎる」「可愛くてカッコイイ」

10月21日、FANTASTICS from EXILE TRIBE・八木勇征がInstagramを更新した。

【写真】「王子様すぎる」とファンうっとり！CMオフショットを公開

この秋に『紅茶花伝』のアンバサダーに就任した八木は、自身のInstagramアカウントにて、『紅茶花伝 ロイヤルミルクティー』の新CMを撮影した際のオフショットを掲載。

写真は、“『紅茶花伝』の妖精”をイメージしているというロイヤルブルーの衣装に身を包み、冬の街を再現したスタジオでピースしている姿や、お茶目なポーズをとっている様子などが公開されている。

この投稿に対し、ファンからは、「王子様すぎる」「衣装がとっても似合ってる！！！」「可愛くてカッコイイ」「ビジュ良すぎ」「すっごい楽しそう！」「ギャップスゴい」「オフショたくさんで 幸せすぎる！」などの反響が寄せられていた。

FANTASTICS from EXILE TRIBEのボーカルを務め、2021年に放送された『美しい彼』（MBS）への出演をきっかけに、現在は俳優としても活躍する八木。現在放送中のドラマ『推しが上司になりまして フルスロットル』（テレビ東京系）では、主人公が推している俳優であり、上司となる年下イケメン・氷室／高代旬役を演じている。