日清食品冷凍（東京都新宿区） が、牛丼チェーン店「松屋」監修のもと、人気メニューの味わいを家庭で手軽に楽しめるパスタにアレンジした「冷凍 日清スパ王プレミアム 松屋監修 シュクメルリ風パスタ」を11月1日に新発売します。

【写真】完成品は…おいしそう！ コレが「冷凍 日清スパ王プレミアム 松屋監修 シュクメルリ風パスタ」です！

今年3月に発売15周年を迎えた「冷凍 日清スパ王プレミアム」シリーズは、本格的な味わいのバリエーション豊かなメニューが電子レンジの簡単調理で楽しめる商品。

「シュクメルリ」は、ニンニクとチーズがたっぷり入ったクリームソースで鶏肉を煮込むジョージアの伝統料理で、「世界一ニンニクをおいしく食べるための料理」として知られていて、2019年に「松屋」が「シュクメルリ鍋」として商品化したことでSNSを中心に話題にもなりました。

新商品は、ガツンとくるニンニクの香りと、とろけるチーズのコクが口いっぱいに広がる濃厚なソースが特長。彩り鮮やかなブロッコリーがトッピングとして入っています。内容量は288グラム。価格はオープンです。

また、「松屋楽天市場店」では、コラボを記念して先着1000食限定で、「プレミアム仕様牛めしの具30食」と「十勝風豚丼1食」に「シュクメルリ風パスタ1食」が付いたセットが、11月4日午後8時から6880円（税込み、送料込み）で販売されます。

