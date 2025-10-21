とにもかくにも、経済対策を推し進める決意を表明している“高市新総理”。この先、私たちの生活はどうなるのか？物価高は解消されるのか？専門家に聞きました。

【写真を見る】物価高は解消される？専門家｢急速に価格が下がることはない｣ “高市早苗新総理”(64) 誕生で私たちの生活は

（三菱UFJ リサーチ＆コンサルティング・塚田裕昭主任研究員）

Q.高市政権への経済的な期待感は？

「株式市場にも反映されているように、現状 期待感は高い。株式市場は改善を先取りして、やや過剰に反応しているところがある。実体経済はすぐには変わらない。普段の生活実感としては、急に景気が良くなった感じでもない」

Q.高市総理になって物価高はどうなる？

「物価高の要因として米を中心とした食料品が高い。これは、高市さんになったからといって、急速に（価格が）下がることはない」



Q.特効薬は？

「特効薬のようなものはない。方向感が間違っていない対策を作り、徐々に良くなるのを待つ」



対策を打ち、緩やかに経済が上向くのを待つのが基本だと言います。私たちの我慢は、まだしばらく続きそうです。