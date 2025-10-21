白石麻衣のSTAFF公式Xにて、“平成ギャル”に変身した白石の姿が公開され、話題を集めている。

【写真】茶髪のウィッグをつけて平成ギャルメイクをした白石麻衣がギャルピース

白石麻衣が“平成ギャル”に！

「“あの頃の盛れる”をできるだけ詰め込んでメイクしてみました」というコメントとともに投稿されたのは、明るいブラウンの巻き髪ウィッグに濃いめのアイメイク、つけまつ毛までつけた白石の姿。

ニッコリ笑顔でギャルピースを決め、しっかりと“平成ギャル”になりきっている。

■写真：茶髪ウィッグ＆濃いめのメイクで“ギャルピース”をする白石麻衣

■ほぼすっぴんからのメイク動画を公開

今回のショットは、白石自身のYouTubeチャンネル『my channel【白石麻衣 公式】』で公開されたメイク動画からのもので、動画のタイトルは『【平成ギャル】あの頃の“盛れる”を取り戻す！【リバイバル】』。

白石はベースメイクの状態からスタートし、濃いアイシャドウやつけまつ毛、粘膜白ハイライトなど、“盛れる”テクニックをふんだんに使って“平成ギャル”メイクを再現している。

メイク中には、「小学6年生の時に姉の真似をして眉毛を整えて学校に行ったら先生に叱られた」といった思い出や、「当時はカラコンなしで“裸眼”で勝負していた」「流行っていたカンカン帽が懐かしい」など、平成時代を振り返るトークも飛び出した。

メイクが完成した後には、ゲームセンターでプリクラを撮影する様子も公開。平成ギャルの世界観をそのまま再現した動画となっている。

■動画：【平成ギャル】あの頃の“盛れる”を取り戻す！【リバイバル】

SNSでは「いつもと雰囲気が違いすぎて驚き！」「ギャルまいやんかわいすぎ」「まいやんギャルピ～もバッチリ」「改めてまいやんがお美しすぎてビビった」「あの頃の白石麻衣ちゃんに出会えました」「初期麻衣ちゃんは私の中では別格」と称賛する声が寄せられている。