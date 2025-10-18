¡ÚÆÈ¼«¡Û¼«Ì±¡¦°Ý¿·¡¢Ï¢Î©À¯¸¢20Æü¹ç°Õ¡¡³Õ³°¶¨ÎÏ¡¢¹â»Ô¼óÁêÁª½Ð¤Ø
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬Ï¢Î©À¯¸¢¼ùÎ©¤Ç»ö¼Â¾å¡¢¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£°Ý¿·¤ÏÆþ³Õ¤»¤º¡¢ÅöÌÌ¤Ï³Õ³°¶¨ÎÏ¤È¤¹¤ë¡£À¯ºö¼Â¸½¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢Æþ³Õ¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£20Æü¤Ë¼«Ì±¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤È°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤¬Ï¢Î©À¯¸¢¹ç°Õ½ñ¤Ë½ðÌ¾¤¹¤ë¡£Ê£¿ô¤ÎÎ¾ÅÞ´´Éô¤¬18Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£°Ý¿·¤ÏÏ¢Î©Æþ¤ê¤ËÈ¼¤¤21Æü¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¹â»Ô»á¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¡£¹â»Ô»á¤Î½÷À½é¤È¤Ê¤ë¼óÁêÁª½Ð¤Ï³Î¼Â¤Ê¾ðÀª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³Õ³°¶¨ÎÏ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¼óÁêÊäº´´±¤Ë°Ý¿·¤Î±óÆ£·É¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë°Æ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ï¢Î©¤Ë¸þ¤±¤¿À¯ºö¶¨µÄ¤Ç°Ý¿·¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇÎ¨0¡ó¤Ø¤Î°ú¤²¼¤²¤È¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤ÎÇÑ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ì±¤¬¼Â¸½¤Ë¸þ¤±ÅØÎÏ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£Î¾ÅÞ´´Éô¤¬17ÆüÌë¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Ç²ñÃÌ¤·¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¡£¹â»Ô¡¢µÈÂ¼Î¾»á¤â¹ç°Õ¤òÎ»¾µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Ï16Æü¤ÎÀ¯ºö¶¨µÄ½é²ñ¹ç¤Ç¡¢°Ý¿·¤ËÆþ³Õ¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À°Ý¿·Æâ¤Ë¤Ï¡ÖÀ¯ºö¤Î¿ÊÄ½¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤«¤é¤Ç¤¤¤¤¡×¡ÊÃæ·ø¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤áÉûÂç¿Ã¡¢À¯Ì³´±¤â°Ý¿·¤«¤éÅÐÍÑ¤»¤º¡¢¼óÁêÊäº´´±¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£