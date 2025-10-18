¡Ú¥Ò¥í¥¢¥« FINAL SEASON¡Û¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡ÖÇú¹ë vs ¥ª¡¼¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ï¥ó¡×¸ø³«¡ª
Ëè½µÅÚÍËÍ¼Êý5:30ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ29¶É¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù¡£Á°¥·¡¼¥º¥ó¤Ç»àÊÁÌÚÄ¤¤ËÅÝ¤µ¤ì¤¿Çú¹ë¾¡¸Ê¤¬Éü³è¡£Çú¹ë¤¬ ¡ÉËâ²¦¡É ¥ª¡¼¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ï¥ó¤È·ãÆÍ¤¹¤ë10·î25Æü¡ÊÅÚ¡ËÊüÁ÷¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡Ö¡É¸ÄÀ¡É ¡ª¡ª¡¡ÇúÇË¡ª¡ª¡×¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ä¡ä¡ä¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤äOP±ÇÁü¤Î¥«¥Ã¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿3ÅÀ¡Ë
¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë¤Ç10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯8·î¤Ë¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢ËÙ±Û¹ÌÊ¿»á¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡¢ÄÌ¾Î ¡É¥Ò¥í¥¢¥«¡É ¡£ ¡É¸ÄÀ¡É ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄ¶¾ïÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤ÎÂ¸ºß¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÎÐÃ«½Ðµ×¡¢ÄÌ¾Î ¡É¥Ç¥¯¡É ¤¬¡¢¼Ò²ñ¤ò¼é¤ê¡¢ ¡É¸ÄÀ¡É ¤ò°ÍÑ¤¹¤ëÈÈºá¼Ô ¡ÉÅ¨¡ã¥ô¥£¥é¥ó¡ä¡É ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦ ¡É¥Ò¡¼¥í¡¼¡É ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼°éÀ®¤ÎÌ¾Ìç¡¦Íº±Ñ¹â¹»¤ÇÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ëÊª¸ì¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÀ¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1²¯Éô¤òÆÍÇË¡£¥Ç¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤¿¶»¹·¤ë¥É¥é¥Þ¤äÀï¤¤¤ÎÊª¸ì¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢ËÙ±Û»á¤È ¡É¥Ò¥í¥¢¥«¡É ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¾Þ»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¤¤¤è¤¤¤èTV¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ½ª¾Ï¡¢¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù¤¬10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êËè½µÅÚÍËÍ¼Êý5¡§30ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ29¶É¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£2016Ç¯4·î¤ÎÂè1´ü¤«¤é¿ô¤¨Ìó9Ç¯¤ÇÄÌ»»8¥·¥ê¡¼¥º¤òÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¿TV¥¢¥Ë¥á ¡É¥Ò¥í¥¢¥«¡É ¤¬¤¤¤è¤¤¤è´°·ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¤½¤·¤ÆFINAL SEASONËÜÊÔ¤Ç¡¢Á°¥·¡¼¥º¥ó7´ü¤ÇÅ¨¡ã¥ô¥£¥é¥ó¡ä»àÊÁÌÚÄ¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÝ¤µ¤ì¤¿Çú¹ë¾¡¸Ê¤¬¤¤¤è¤¤¤èÉü³è¡£Çú¹ë¤¬ ¡ÉËâ²¦¡É ¥ª¡¼¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ï¥ó¤È·ãÆÍ¤¹¤ë10·î25Æü¡ÊÅÚ¡ËÊüÁ÷¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡Ö¡É¸ÄÀ¡É ¡ª¡ª ÇúÇË¡ª¡ª¡×¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡ÚÇú¹ëvs¥ª¡¼¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ï¥ó¡Û¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤¤¤éÎ©¤Á¤ò¸«¤»¤ë¥ª¡¼¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ï¥ó¤ÎÇØ¸å¤Ë¡¢¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤ÇÈôÍè¤¹¤ëÇú¹ë¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢Ç÷ÎÏ¤È¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¼¡²ó¤Î·ã¤·¤¤¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¤òÈÝ¤¬±þ¤Ç¤â´üÂÔ¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Çú¹ëÉü³è¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡ÊOP¡Ë¥Æ¡¼¥Þ¡ØTHE REVO¡Ù¤Ë¾è¤»¤¿OP±ÇÁü¤¬¡¢ËÜÆüÊüÁ÷¤ÎÂè3ÏÃ¡ÊNo.162¡Ë¤«¤é¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡£Type-2¤È¤·¤Æ¡¢Éü³è¤ò¿ë¤²¤¿Çú¹ë¤â±ÇÁü¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡¢¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î±ÇÁü¤Î¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÈÇ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ç¥¯¤È¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¤Î2¿Í¤À¤±¤À¤Ã¤¿ËÁÆ¬¤ËÇú¹ë¤¬¤¿¤¿¤º¤à»Ñ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥µ¥Ó¤Ç¤ÏÇú¹ë¤Î·ã¤·¤¤¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£½é²óÊüÁ÷»þ¤«¤éÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿OP±ÇÁü¤¬¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢Çú¹ë¤ò±é¤¸¤ëÀ¼Í¥¡¦²¬ËÜ¿®É§¤Ë¤è¤ëÀ¸YouTubeÆÃÈÖ¡Ø¥Ð¥¯¥´¡¼TV 2025¡Ù¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤¬·èÄê(https://youtube.com/live/WHeNUVrQi1k )¡£
¡Ø¥Ð¥¯¥´¡¼TV¡Ù¤Ï¡¢²áµî¤Ë2019Ç¯10·î¡¢2020Ç¯12·î¤ËYouTube¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡¢Çú¹ëÌò¡¦²¬ËÜ¿®É§¤¬¥Û¥¹¥ÈÌò¤òÌ³¤á¤ëYouTubeÆÃÈÖ¡£¤½¤Î¡Ø¥Ð¥¯¥´¡¼TV¡Ù¤¬¡¢¥¢¥Ë¥áËÜÊÔ¤ÎÇú¹ë¤È¶¦¤Ë¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¡£2016Ç¯¤ÎÂè1´ü¤«¤éÌó10Ç¯´ÖÇú¹ë¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿²¬ËÜ¿®É§¤¬ÇúÎö¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£Âè1Éô¤Ï¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷Ä¾Á°¤ÎÍ¼Êý5¡§00¡Á5¡§30¡¢Âè2Éô¤ÏÌë6¡§00¤«¤é¡¢YouTube TOHO animation¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤È¤Ê¤ë¡£
¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡ÚÇú¹ëvs¥ª¡¼¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ï¥ó¡Û¡¢Çú¹ë¤â²Ã¤ï¤ê¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿OP±ÇÁü¡¢¤½¤·¤ÆYouTubeÈÖÁÈ¡Ø¥Ð¥¯¥´¡¼TV¡Ù¡£¼¡²óÊüÁ÷Æü¤Î10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦»ëÄ°¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
¡ÊC¡ËËÙ±Û¹ÌÊ¿¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ä¡ä¡ä¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤äOP±ÇÁü¤Î¥«¥Ã¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿3ÅÀ¡Ë
¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë¤Ç10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯8·î¤Ë¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢ËÙ±Û¹ÌÊ¿»á¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡¢ÄÌ¾Î ¡É¥Ò¥í¥¢¥«¡É ¡£ ¡É¸ÄÀ¡É ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄ¶¾ïÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤ÎÂ¸ºß¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÎÐÃ«½Ðµ×¡¢ÄÌ¾Î ¡É¥Ç¥¯¡É ¤¬¡¢¼Ò²ñ¤ò¼é¤ê¡¢ ¡É¸ÄÀ¡É ¤ò°ÍÑ¤¹¤ëÈÈºá¼Ô ¡ÉÅ¨¡ã¥ô¥£¥é¥ó¡ä¡É ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦ ¡É¥Ò¡¼¥í¡¼¡É ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼°éÀ®¤ÎÌ¾Ìç¡¦Íº±Ñ¹â¹»¤ÇÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ëÊª¸ì¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÀ¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1²¯Éô¤òÆÍÇË¡£¥Ç¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤¿¶»¹·¤ë¥É¥é¥Þ¤äÀï¤¤¤ÎÊª¸ì¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢ËÙ±Û»á¤È ¡É¥Ò¥í¥¢¥«¡É ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¾Þ»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤ÆFINAL SEASONËÜÊÔ¤Ç¡¢Á°¥·¡¼¥º¥ó7´ü¤ÇÅ¨¡ã¥ô¥£¥é¥ó¡ä»àÊÁÌÚÄ¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÝ¤µ¤ì¤¿Çú¹ë¾¡¸Ê¤¬¤¤¤è¤¤¤èÉü³è¡£Çú¹ë¤¬ ¡ÉËâ²¦¡É ¥ª¡¼¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ï¥ó¤È·ãÆÍ¤¹¤ë10·î25Æü¡ÊÅÚ¡ËÊüÁ÷¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡Ö¡É¸ÄÀ¡É ¡ª¡ª ÇúÇË¡ª¡ª¡×¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡ÚÇú¹ëvs¥ª¡¼¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ï¥ó¡Û¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤¤¤éÎ©¤Á¤ò¸«¤»¤ë¥ª¡¼¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ï¥ó¤ÎÇØ¸å¤Ë¡¢¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤ÇÈôÍè¤¹¤ëÇú¹ë¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢Ç÷ÎÏ¤È¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¼¡²ó¤Î·ã¤·¤¤¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¤òÈÝ¤¬±þ¤Ç¤â´üÂÔ¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Çú¹ëÉü³è¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡ÊOP¡Ë¥Æ¡¼¥Þ¡ØTHE REVO¡Ù¤Ë¾è¤»¤¿OP±ÇÁü¤¬¡¢ËÜÆüÊüÁ÷¤ÎÂè3ÏÃ¡ÊNo.162¡Ë¤«¤é¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡£Type-2¤È¤·¤Æ¡¢Éü³è¤ò¿ë¤²¤¿Çú¹ë¤â±ÇÁü¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡¢¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î±ÇÁü¤Î¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÈÇ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ç¥¯¤È¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¤Î2¿Í¤À¤±¤À¤Ã¤¿ËÁÆ¬¤ËÇú¹ë¤¬¤¿¤¿¤º¤à»Ñ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥µ¥Ó¤Ç¤ÏÇú¹ë¤Î·ã¤·¤¤¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£½é²óÊüÁ÷»þ¤«¤éÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿OP±ÇÁü¤¬¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢Çú¹ë¤ò±é¤¸¤ëÀ¼Í¥¡¦²¬ËÜ¿®É§¤Ë¤è¤ëÀ¸YouTubeÆÃÈÖ¡Ø¥Ð¥¯¥´¡¼TV 2025¡Ù¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤¬·èÄê(https://youtube.com/live/WHeNUVrQi1k )¡£
¡Ø¥Ð¥¯¥´¡¼TV¡Ù¤Ï¡¢²áµî¤Ë2019Ç¯10·î¡¢2020Ç¯12·î¤ËYouTube¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡¢Çú¹ëÌò¡¦²¬ËÜ¿®É§¤¬¥Û¥¹¥ÈÌò¤òÌ³¤á¤ëYouTubeÆÃÈÖ¡£¤½¤Î¡Ø¥Ð¥¯¥´¡¼TV¡Ù¤¬¡¢¥¢¥Ë¥áËÜÊÔ¤ÎÇú¹ë¤È¶¦¤Ë¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¡£2016Ç¯¤ÎÂè1´ü¤«¤éÌó10Ç¯´ÖÇú¹ë¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿²¬ËÜ¿®É§¤¬ÇúÎö¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£Âè1Éô¤Ï¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷Ä¾Á°¤ÎÍ¼Êý5¡§00¡Á5¡§30¡¢Âè2Éô¤ÏÌë6¡§00¤«¤é¡¢YouTube TOHO animation¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤È¤Ê¤ë¡£
¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡ÚÇú¹ëvs¥ª¡¼¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ï¥ó¡Û¡¢Çú¹ë¤â²Ã¤ï¤ê¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿OP±ÇÁü¡¢¤½¤·¤ÆYouTubeÈÖÁÈ¡Ø¥Ð¥¯¥´¡¼TV¡Ù¡£¼¡²óÊüÁ÷Æü¤Î10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦»ëÄ°¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
¡ÊC¡ËËÙ±Û¹ÌÊ¿¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢À½ºî°Ñ°÷²ñ