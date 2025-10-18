¡Ú10/20¤Þ¤Ç¡Û¥Ô¡¼¥Á¡Ö¹ñÆâÀþ¥»¡¼¥ë¡×³«ºÅÃæ¡ª À®ÅÄ¡Á¿·ÀéºÐ4,190±ß¡¦Ê¡²¬4,890±ß¤Ê¤É¹Ò¶õ·ô¤ò¤ª¥È¥¯¤ËGET¡ª
³Ê°Â¹Ò¶õ²ñ¼ÒLCC¤Î¥Ô¡¼¥Á¡ÊPeach Aviation¡Ë¤¬10·î20Æü¤Þ¤Ç¡¢¹ñÆâÀþ¤¬ÊÒÆ»3,190±ß¡Á¤È¤Ê¤ë¡Ö¹ñÆâÀþ¥»¡¼¥ë¡×¤ò³«ºÅ¡£Åë¾è´ü´Ö¤Ï2025Ç¯11·î4Æü¤«¤é2026Ç¯3·î19Æü¤Þ¤Ç¡£´Ø¶õ¡¦À®ÅÄ¡¦´Ø¶õ¡¦ÃæÉô¡¦¿·ÀéºÐ¡¦Ê¡²¬¤Ê¤É¤òÈ¯Ãå¤¹¤ë¹ñÆâÀþ¹Ò¶õ·ô¤ò¡¢ÊÒÆ»3,190±ß¡ÁÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâÀþ¹Ò¶õ·ô¤¬ÊÒÆ»3,190±ß¡Á¡ª
¥Ô¡¼¥Á¡Ö¹ñÆâÀþ¥»¡¼¥ë¡×¤ÎÈ¯Çä´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯10·î16Æü12»þ¡Á10·î20Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£Åë¾è´ü´Ö¤Ï2025Ç¯11·î4Æü¤«¤é2026Ç¯3·î19Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ø¶õ¡¦À®ÅÄ¡¦´Ø¶õ¡¦ÃæÉô¡¦¿·ÀéºÐ¡¦Ê¡²¬¤Ê¤É¤òÈ¯Ãå¤¹¤ë¹ñÆâÀþ20Ï©Àþ¤Ç¡¢ÊÒÆ»±¿ÄÂ¤Ï3,190±ß¡Á¡£¤¤¤º¤ì¤âÀßÄêÀÊ¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÌÅÓ»ÙÊ§¼ê¿ôÎÁ¤ä¶õ¹Á»ÈÍÑÎÁ¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÍÂÂ÷¼ê²ÙÊªÎÁ¶â¤äºÂÀÊ»ØÄêÎÁ¶â¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¼ç¤ÊÀßÄêÏ©Àþ¤ÈÊÒÆ»ºÇÄã±¿ÄÂ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
À®ÅÄÈ¯Ãå
¿·ÀéºÐ¡¡4,190±ß¡Á
Ê¡²¬¡¡4,890±ß¡Á
±âÈþ¡¡3,990±ß¡Á
ÆáÇÆ¡¡5,790±ß¡Á
ÀÐ³À¡¡6,190±ß¡Á
Âçºå¡Ê´ØÀ¾¡ËÈ¯Ãå
»¥ËÚ¡¡4,790±ß¡Á
ÀçÂæ¡¡3,790±ß¡Á
Ê¡²¬¡¡3,990±ß¡Á
Ä¹ºê¡¡3,190±ß¡Á
µÜºê¡¡3,790±ß¡Á
¼¯»ùÅç¡¡3,690±ß¡Á
±âÈþ¡¡3,490±ß¡Á
ÆáÇÆ¡¡4,990±ß¡Á
ÀÐ³À¡¡5,490±ß¡Á
Ì¾¸Å²°¡ÊÃæÉô¡ËÈ¯Ãå
¿·ÀéºÐ¡¡5,190±ß¡Á
ÀçÂæ¡¡3,590±ß¡Á
»¥ËÚ¡Ê¿·ÀéºÐ¡ËÈ¯Ãå
ÀçÂæ¡¡3,590±ß¡Á
Ê¡²¬¡¡5,690±ß¡Á
Ê¡²¬È¯Ãå
ÆáÇÆ¡¡3,490±ß
ÀÐ³À¡¡4,490±ß
LCC¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ª¥È¥¯¤Ê²Á³Ê¤Ç¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Øµ¤·Ú¤ËÎ¹¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¿Íµ¤Ï©Àþ¤ÏÁá´ü´°Çä¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
