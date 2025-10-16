FANTASTICS・八木勇征が表紙に登場した『TVガイドdan vol.57』が10月16日（木）に東京ニュース通信社より発売される。

【画像】八木勇征・庄司浩平ほか最旬俳優が集結したグラビア・購入特典詳細も

『TVガイドdan vol.57』は現在放送中のドラマ「推しが上司になりまして フルスロットル」でヒロインの“推し上司”役を演じている八木勇征が表紙に登場。ロングインタビューでは、ドラマにちなんだ自身の“推し活”についてや所属するFANTASTICSの推しポイントを語るほか、グループ活動と俳優業を両立する上で心がけていることを明かす。

巻末特集＆裏表紙を飾るのは、「仮面ライダーガヴ」やドラマ「40までにしたい10のこと」など話題作への出演が続く庄司浩平。“遊園地デート”を彷彿とさせる写真のほか、インタビューではドラマ撮影時の裏話をたっぷりと語る。表紙＆裏表紙共に絵柄の異なる限定表紙版も同時発売される。

本誌で人気を博した連載「山田裕貴の怪人百面相」を一冊にまとめた「怪人」をリリースした山田裕貴、ドラマ「終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに―」に出演する塩野瑛久、ドラマイズム「君がトクベツ」で国民的アイドルの一員を演じる木村慧人、映画「富士山と、コーヒーと、しあわせの数式」で主演を務める豆原一成を特集。

水曜プラチナイト「おいしい離婚届けます」でバディを演じる前田公輝×水沢林太郎、水ドラ25「25時、赤坂で Season２」で再び恋人役を演じる駒木根葵汰×新原泰佑、ドラマ「修学旅行で仲良くないグループに入りました」で共演する藤本洸大×簡秀吉、ドラマ「あなたを殺す旅」で“ヤクザBL”に挑戦する和田雅成×髙橋大翔といった、今気になる旬の男子たちの完全独占撮り下ろしグラビアを掲載。

三山凌輝の「至福（私服）Collection」、井上祐貴の「〇〇男子図鑑」といった好評連載を収録するほか、これからの活躍が期待される若手俳優をクローズアップする「dan the next」には、「仮面ライダーゼッツ」で主演を務める今井竜太郎が登場。最旬俳優・ボーイズグループが一挙集結した「TVガイドdan vol.57」となっている。

〈通常版購入特典〉※購入する法人によって特典絵柄が異なる。■セブンネットショッピング【特典内容】生写真A～C全3種類よりランダムで1枚絵柄A：藤本洸大×簡秀吉絵柄B：藤本洸大絵柄C：簡秀吉

■楽天ブックス①【特典内容】生写真A～C全3種類よりランダムで1枚絵柄A～C：庄司浩平

■楽天ブックス②【特典内容】生写真A～C全3種類よりランダムで1枚絵柄A：前田公輝×水沢林太郎絵柄B：前田公輝絵柄C：水沢林太郎

■ローソンエンタテインメント（※WEBのみ）【特典内容】生写真A～C全3種類よりランダムで1枚絵柄A：和田雅成×髙橋大翔絵柄B：和田雅成絵柄C：髙橋大翔

（文＝リアルサウンド ブック編集部）