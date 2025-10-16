アップルは「M5」チップを搭載した「MacBook Pro」の新モデルを発表しました。

↑M5を搭載した新型「MacBook Pro」（画像提供／アップル）。

新型MacBook Proに搭載されたM5は、各コアに「Neural Accelerator」を備えた次世代GPUを搭載。これにより、前世代と比べて最大3.5倍のAI（人工知能）パフォーマンスと、最大1.6倍高速なグラフィックス性能を実現しています。

ディスプレイは14.2インチで、メモリは16GBから、ストレージは512GBから。本体には1200万画素のセンターフレームカメラを搭載し、バッテリー駆動時間は最大24時間。これらのスペックは、前モデルの「M4 MacBook Pro」から変わっていません。

なお、今回発表されたのはM5を搭載したMacBook Proのみで、16インチモデルや「M5 Pro／Pro Max」を搭載した上位モデルは、後日のリリースとなりそうです。

M5 MacBook Proの本体カラーはスペースブラックとシルバーの2色で、国内価格は24万8800円から。すでに予約注文が始まっています。AI開発の現場などで、パワフルに活躍してくれそうなマシンです。

Source: アップル

