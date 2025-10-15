現実とアニメの世界が狃唾で重なる...だと？　再放送中「ヨルクラ」の街歩きイベントが最先端すぎ

好きなアニメや漫画の世界に浸りたくて、いわゆる狎暫禄篶薛瓩鬚靴燭海箸ある人もいるだろう。

「あのキャラクターもココを歩いていたな」なんて考えると、二次元の登場人物たちがとてもリアルに感じられて、楽しいものだ。

そんな感覚をもっと生々しく体験できそうなコンテンツが、テレビアニメ「夜のクラゲは泳げない」の再放送に合わせて提供される。

24年4月〜6月に初めて放送され、25年10月からも再放送中のアニメ「夜のクラゲは泳げない」（ヨルクラ）。

23〜25年の渋谷を舞台に、イラストレーターや覆面アーティストなどとして活動する少女たちが結成した音楽ユニット・JELEEの活動を青春群像劇として描く。

そんな同作の狃唾瓩、リアルの渋谷に重なり合うのが、10月18日〜26年3月31日に渋谷周辺地域を中心に開催される街歩きイベント「夜のクラゲは泳げない― Scape Story ―」だ。

この聖地巡礼、最先端すぎ！？

参加者は渋谷の街なかにあるスポットを巡り、スマートフォンを使ったARで爐發Δ劼箸弔諒語瓩魍擇爐海箸できる。

それはアニメの脚本を担当した作家・屋久ユウキ氏が描き下ろしたサイドストーリーで、JELEEの新曲「ってゆーか」の楽曲・ARライブ制作を追体験できるのだという。

渋谷を巡るという「聖地巡礼」と、登場人物たちの行動の追体験が同時にできるなんて......なんかめちゃくちゃ新しいかも！？

さらに、10月19日に行われる渋谷音楽祭2025にも「夜のクラゲは泳げない」が登場。

午後3時から渋谷区立宮下公園特設ステージでAR体験会（1時間）、午後6時からパブリックビューイング、午後7時からJELEEライブステージの予定だ。

現実世界にいながら、ヨルクラの世界にいる気持ちになれそうなこの機会。作品ファンは聖地・渋谷に集結するべし、だ。