縁遠いと思っていた華金、まさかの出前で実現？【金曜日の餃子】
【月曜日のウインナー】へとへとで居残り残業。もしもできたての夜食が届いたら／疲れた人に夜食を届ける出前店（1）
モヤモヤが止まらない、早く寝たいのに寝付けない……。そんなへとへとのあなたに、夜食の出前店が癒やしのひと皿を届けます。
とある町の片隅で、クマがはじめた夜食の出前店。従業員は、サケ、ゴリラ、ネコ。彼らの仕事は、お疲れの人へ夜食を出前すること。心も体もぐったりでご飯も作る気力が出ない…。そんなストレスフルな感情を、おいしい夜食が救い上げてくれるのです。
※本記事は中山有香里著の書籍『疲れた人に夜食を届ける出前店1』から一部抜粋・編集しました。
■金曜日の餃子
■餃子
材料（2人分…12〜14個）
餃子の皮……12〜14枚
豚ひき肉……100g
キャベツ……100g
長ねぎ……5cm
にら……1/3束
塩（キャベツ塩もみ用）……小さじ1/2
Aしょうゆ・酒・ごま油……各大さじ1/2
Aしょうが・にんにく（すりおろし）……各チューブ1cm分
B水……150ml
B薄力粉……大さじ1
ごま油……大さじ1
しょうゆ……適量
作り方
1. キャベツ、長ねぎ、にらはみじん切りにする。キャベツに塩をふって5分ほどおき、水けを絞る。
2. ボウルに豚ひき肉、Aを入れて粘りが出るまでよく混ぜる。1を加えてさらに混ぜ合わせる。
3. 餃子の皮のふちに水を少量つけて、2をのせてヒダを作りながら包む。
4. フライパンにごま油の半量を入れて中火で熱し、3を焼く。2分ほど焼いて焼き色がついたらよく混ぜたBを入れてふたをする。
5. 水けがなくなって周りがカリッとしたら、残りのごま油を鍋肌から加える。羽根がきつね色になったら器に盛り、しょうゆを添える。
著＝中山有香里／『疲れた人に夜食を届ける出前店1』