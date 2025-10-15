¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¤Î»Ò°é¤Æ¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤Ç¡¢HISAKO¤µ¤ó¡Ê12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»Õ¡Ë¤È¡¢¤ª¶â¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¢¤ê¿ÆÍ§¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー¡¦¤Þ¤Ã¤µ¤ó¤¬¶¦±é¡£¡Ö¡ÚHISAKO·ã¿ä¤·¡Û¿ô¾¯¤Ê¤¤¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ê¤ª¶â¤Î¥×¥í¤Þ¤Ã¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¡ª¡Ê¤Þ¤Ã¤µ¤ó¥·¥êー¥º¡Ë¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Î¡È¤ª¶â¤ÎÇº¤ß¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ²»¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ËÁÆ¬¤ÇHISAKO¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ª¶â¤¹¤´¤¤¶ì¼ê¤ä¤«¤é¡¢Í§Ã£¤ä¤·¡¢°ì²ó¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¡¢40ºÐ¤Ç½é¤á¤Æ¤Þ¤Ã¤µ¤ó¤Ë¤ª¶â¤ÎÁêÃÌ¤ò¤·¤¿Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡Ö²¿¤¬Ê¬¤«¤é¤Ø¤ó¤«¤¬Ê¬¤«¤é¤Ø¤ó¤«¤é¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¡¢¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶ì¼ê¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥«¥Áー¥ó¤Ã¤Æ·ø¤¯¤Æ¡¢É½¾ð°ì¤ÄÊÑ¤¨¤º¤ËÃ¸¡¹¤È¿ô»ú¤ÎÏÃ¤ò¤µ¤ì¤ë¡×¥¤¥áー¥¸¤¬¶¯¤¯¡¢¡Ö»ä¤Ë¤ÏÁêÃÌ¤ÎÉßµï¤¬¹â¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤µ¤ó¤Ï°ìÌ£°ã¤¦Â¸ºß¡£HISAKO¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤¬ÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¤FP¤µ¤ó¤ËÊÑ¤¨¤¿¤Ç¡£¤À¤«¤éÁêÃÌ¤Ç¤­¤ë¤Ç¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë»ä¡¢¶ì¼ê¤ä¤«¤éÀÖ¤Á¤ã¤óÊ¬¤«¤ë¤ß¤¿¤¤¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¡×¤ÈÍê¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢Åö½é¤Ï¡ÖÀÞ¤ìÀþ¥°¥é¥Õ¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤óÊ¬¤«¤é¤ó¤Í¤ó¤±¤É¡×¤ÈËÜ²»¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£

HISAKO¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö²¿¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥Þ¥Þ¡×¤Ç¤â¡¢¤ª¶â¤ÎÁêÃÌ¤Ë°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤­¤Ã¤«¤±¤òÄÏ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ïー¥É¥ë¹â¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤âÂç¾æÉ×¡£Âçº¬¤ä¥­¥ã¥Ù¥Ä¤ÎÏÃ¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤Ã¤µ¤ó¼«¿È¤â¡Ö¤ï¤«¤ë¿Í¤ÏÀìÌçÍÑ¸ì¥Ð¥ó¥Ð¥ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤·¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë²¿¤â¤ï¤«¤é¤Ø¤ó¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢Âçº¬¤äÇòºÚ¤ÎÏÃ¤«¤éÆþ¤ì¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¡×¤È¼«¿®¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖHISAKO¤µ¤ó¤Ë°é¤Æ¤ÆÄº¤­¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤µ¡¢¿Æ¶á´¶¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ºÇ¸å¤ËHISAKO¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃÎ¼±¤¬¤¢¤ë¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢Âçº¬¤ÎÏÃ¤·¤«¤Ç¤­¤Ø¤ó¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢²¿¤Ç¤âÂÐ±þ¤Ç¤­¤Á¤ã¤¦¥Þ¥Ã¥µ¥ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¡Ö»ä¤ÏÂçº¬¤·¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾Ð¤¤¤ËÊñ¤ó¤ÇÆ°²è¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤Î¥Ïー¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ë¡¢²¹¤«¤¤¶õµ¤´¶¤¬Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

ÀìÌç²È¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡©¼çÉØÌÜÀþ¤ÎËÜ²»
¥Þ¥Ã¥µ¥ó¤ÎËÜµ¤¡ªÁ´¥¹¡¼¥Ñ¡¼½ä¤ê¤Ç¼çÉØÌÜÀþ¸¦µæ
Âçº¬¤·¤«¸ì¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤âOK¡ª²¿¤Ç¤âÁêÃÌ¤Ç¤­¤ë¥Þ¥Ã¥µ¥ó

12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¡ÖADHD¤äÈ¯Ã£¾ã³²¤Ç¤â¥À¥á¤Ê¥Þ¥Þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡Ø´èÄ¥¤é¤ó¤Ç¤¨¤¨¤è¡¢Å¬Åö¤Ç¤¨¤¨¤è¡Ù¡×

 12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¡Ö»ä¤ÎÍýÁÛ¤ÎÉã¿ÆÁü¤òÉ×¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×»×¤¤Çº¤à¥Þ¥Þ¤ËÇ®¤¯¥¨ー¥ë

 12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¡ÖÇ¢Ï³¤ì¤Ï¡È·ù¤À¤±¤É¿´ÇÛ¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤Ç¡É¡×»º¸å¤ÎÇÓÇ¢¾ã³²¤ËÄ¾µå¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

¡Ú12¿Í»º¤ó¤À¡Û½õ»º»ÕHISAKO¤Î»Ò°é¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë_icon

¡Ú12¿Í»º¤ó¤À¡Û½õ»º»ÕHISAKO¤Î»Ò°é¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 60.60Ëü¿Í 3046 ËÜ¤ÎÆ°²è
¤¬¤ó¤Ð¤é¤ó¤Ç¤¨¤¨¡ª ¥Æ¥­¥È¡¼¤Ç¤¨¤¨¡ªÂ¿¤¯¤Î¥Þ¥Þ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤­¤¿·Ð¸³¤È¼«¿È¤Î½Ð»º»Ò°é¤Æ¤«¤éÄË´¶¤¹¤ëÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡£¥­¥ì¥¤¥´¥ÈÈ´¤­ÊýË¡ÏÀ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡Ø¡Ú12¿Í»º¤ó¤À¡Û½õ»º»ÕHISAKO¤Î»Ò°é¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ç¤¹¡ªYouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ô60Ëü¿Í
youtube.com/channel/UCgLt6RS5cHmL6i15sbu2kGw YouTube