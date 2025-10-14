アニプレックスが展開するスマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド（Disney Twisted-Wonderland）』

メインストーリー8章「禁忌の執行人」が2026年1月に配信されることが決定しました！

また、「Disney Twisted-Wonderland 3D Magical Live -Blazing Jewel-」をディズニープラスにて期間限定独占配信、さらにBlu-ray＆DVDも発売されます☆

2025年10月11日から13日にかけて開催された、スマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド（Disney Twisted-Wonderland）』の3DCGライブイベント「Disney Twisted-Wonderland 3D Magical Live -Blazing Jewel-」

イベント内にて、メインストーリー8章「禁忌の執行人」が2026年1月に配信することが発表されました。

また、「Disney Twisted-Wonderland 3D Magical Live -Blazing Jewel-」をディズニープラスにて期間限定独占配信、さらにBlu-ray＆DVDの発売も決定！

2025年は前年度を上回るユーザー数を獲得し、異例の成長を遂げることができた『ディズニー ツイステッドワンダーランド』

5周年という節目を迎え、「ツイステ」はさらなる盛り上がりを見せています！

メインストーリー8章「禁忌の執行人」2026年1月 配信

メインストーリー8章「禁忌の執行人」の配信時期が2026年1月に決定！

あわせて新規アニメーションを使用した告知PVが公開されました。

さらに、YouTubeではメインストーリー1章「真紅の暴君」から7章「深淵の支配者」までの場面をセレクトしたロング版告知PVが公開されています。

「Disney Twisted-Wonderland 3D Magical Live -Blazing Jewel-」 Disney+(ディズニープラス)にて期間限定独占配信が決定

配信期間：2025年10月24日（金）16:00〜11月7日（金）23:59

配信内容：2025年10月13日（月）夜公演

幕張メッセ 幕張イベントホールにて開催された、3DCGライブ「Disney Twisted-Wonderland 3D Magical Live -Blazing Jewel-」

「Disney Twisted-Wonderland 3D Magical Live -Blazing Jewel-」の一部公演が期間限定で「Disney+(ディズニープラス)」にて独占配信されることが決定しました！

※利用には「ディズニープラス」への入会が必要です

※配信内容は変更となる場合があります

※配信作品は、予告なく配信終了する場合があります

「Disney Twisted-Wonderland 3D Magical Live -Blazing Jewel-」 Blu-ray＆DVD 発売決定

価格：

・Blu-ray 8,800円（税込）

・DVD 7,700円（税込）

発売日：2026年3月18日(水)

仕様：

・Blu-ray / DVD（1枚組）

・三方背ケース

・映像特典

各公演（朝・昼・夜）の MC パート映像

各公演（朝・昼・夜）の開演前ナレーション映像 等

店舗特典：

対象店舗にて、「Disney Twisted-Wonderland 3D Magical Live -Blazing Jewel-」Blu-ray＆DVDを購入された方に、先着で「アクリルミニ色紙」全7種のうち、1種がプレゼントされます。

・アニプレックス オンライン オクタヴィネル寮

・アニメイト ディアソムニア寮

・楽天ブックス（特典付きカートのみ対象）ハーツラビュル寮

・Amazon（【Amazon.co.jp 限定】商品のみ対象）サバナクロー寮

・セブンネットショッピング ポムフィオーレ寮

・HMV スカラビア寮

・タワーレコード（一部店舗を除く）イグニハイド寮

「Disney Twisted-Wonderland 3D Magical Live -Blazing Jewel-」の映像を収録したBlu-ray＆DVDの発売が決定。

店舗特典として、Blu-ray＆DVDを購入された方に、先着で「アクリルミニ色紙」全7種のうち、1種がプレゼントされます。

※店舗ごとにデザインが異なります

※アクリルミニ色紙（全7種）のデザイン画像サンプルは後日案内予定です

※特典内容は予告無く変更になる場合があります

※特典は無くなり次第終了となります

※詳しくは各店舗に問合せください

メインストーリー8章「禁忌の執行人」のリリースや3DCGライブイベントの配信、Blu-ray＆DVD発売など様々な企画が盛りだくさん。

スマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド（Disney Twisted-Wonderland）』メインストーリー8章「禁忌の執行人」は、2026年1月より配信開始です☆

