メインストーリー8章「禁忌の執行人」が2026年1月配信決定！スマホゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』
アニプレックスが展開するスマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド（Disney Twisted-Wonderland）』
メインストーリー8章「禁忌の執行人」が2026年1月に配信されることが決定しました！
また、「Disney Twisted-Wonderland 3D Magical Live -Blazing Jewel-」をディズニープラスにて期間限定独占配信、さらにBlu-ray＆DVDも発売されます☆
スマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド（Disney Twisted-Wonderland）』
2025年10月11日から13日にかけて開催された、スマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド（Disney Twisted-Wonderland）』の3DCGライブイベント「Disney Twisted-Wonderland 3D Magical Live -Blazing Jewel-」
イベント内にて、メインストーリー8章「禁忌の執行人」が2026年1月に配信することが発表されました。
また、「Disney Twisted-Wonderland 3D Magical Live -Blazing Jewel-」をディズニープラスにて期間限定独占配信、さらにBlu-ray＆DVDの発売も決定！
2025年は前年度を上回るユーザー数を獲得し、異例の成長を遂げることができた『ディズニー ツイステッドワンダーランド』
5周年という節目を迎え、「ツイステ」はさらなる盛り上がりを見せています！
メインストーリー8章「禁忌の執行人」2026年1月 配信
メインストーリー8章「禁忌の執行人」の配信時期が2026年1月に決定！
あわせて新規アニメーションを使用した告知PVが公開されました。
さらに、YouTubeではメインストーリー1章「真紅の暴君」から7章「深淵の支配者」までの場面をセレクトしたロング版告知PVが公開されています。
「Disney Twisted-Wonderland 3D Magical Live -Blazing Jewel-」 Disney+(ディズニープラス)にて期間限定独占配信が決定
配信期間：2025年10月24日（金）16:00〜11月7日（金）23:59
配信内容：2025年10月13日（月）夜公演
幕張メッセ 幕張イベントホールにて開催された、3DCGライブ「Disney Twisted-Wonderland 3D Magical Live -Blazing Jewel-」
「Disney Twisted-Wonderland 3D Magical Live -Blazing Jewel-」の一部公演が期間限定で「Disney+(ディズニープラス)」にて独占配信されることが決定しました！
※利用には「ディズニープラス」への入会が必要です
※配信内容は変更となる場合があります
※配信作品は、予告なく配信終了する場合があります
「Disney Twisted-Wonderland 3D Magical Live -Blazing Jewel-」 Blu-ray＆DVD 発売決定
価格：
・Blu-ray 8,800円（税込）
・DVD 7,700円（税込）
発売日：2026年3月18日(水)
仕様：
・Blu-ray / DVD（1枚組）
・三方背ケース
・映像特典
各公演（朝・昼・夜）の MC パート映像
各公演（朝・昼・夜）の開演前ナレーション映像 等
店舗特典：
対象店舗にて、「Disney Twisted-Wonderland 3D Magical Live -Blazing Jewel-」Blu-ray＆DVDを購入された方に、先着で「アクリルミニ色紙」全7種のうち、1種がプレゼントされます。
・アニプレックス オンライン オクタヴィネル寮
・アニメイト ディアソムニア寮
・楽天ブックス（特典付きカートのみ対象）ハーツラビュル寮
・Amazon（【Amazon.co.jp 限定】商品のみ対象）サバナクロー寮
・セブンネットショッピング ポムフィオーレ寮
・HMV スカラビア寮
・タワーレコード（一部店舗を除く）イグニハイド寮
「Disney Twisted-Wonderland 3D Magical Live -Blazing Jewel-」の映像を収録したBlu-ray＆DVDの発売が決定。
店舗特典として、Blu-ray＆DVDを購入された方に、先着で「アクリルミニ色紙」全7種のうち、1種がプレゼントされます。
※店舗ごとにデザインが異なります
※アクリルミニ色紙（全7種）のデザイン画像サンプルは後日案内予定です
※特典内容は予告無く変更になる場合があります
※特典は無くなり次第終了となります
※詳しくは各店舗に問合せください
メインストーリー8章「禁忌の執行人」のリリースや3DCGライブイベントの配信、Blu-ray＆DVD発売など様々な企画が盛りだくさん。
スマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド（Disney Twisted-Wonderland）』メインストーリー8章「禁忌の執行人」は、2026年1月より配信開始です☆
続きを見る
続きを見る
© Disney. Published by Aniplex
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post メインストーリー8章「禁忌の執行人」が2026年1月配信決定！スマホゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』 appeared first on Dtimes.