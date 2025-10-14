この漫画は書籍『ボスママに徹底的に復讐する話』（著者：横山 了一）の内容から一部を掲載しています（全13話）。

■これまでのあらすじ
妹を苦しめたボスママとその取り巻きに立ち向かうため、姉リゼは妹になりすまし行動を開始。ノバラに呼び出されて参加したランチ会でPTAを辞めたいと言って激怒される。するとリゼは腕相撲で勝った方が決めては、と提案して…？

腕相撲対決


勝ったのは…？


この小物が本当にボスママ…？


自分が勝ったらPTAを辞めるという条件を出したリゼ。それに対してノバラは自分が勝ったら言いなりになれという条件で挑みます。

自分の夫の胸ぐらをつかんで持ち上げられるというノバラ。しかしリゼは見事勝利するのでした。

それにしても…7人ものママを束ねる絶対的リーダーにしては、ノバラはあまりに”小物”。

その疑惑に応えるように現れたのはツバキ。その圧倒的なオーラから、リゼは彼女こそが本物のボスママだと確信します。



『ボスママに徹底的に復讐する話1』
著者：横山 了一　(KADOKAWA)　
「ボスママに徹底的に復讐する話1」はこちら

ママ友の手で病院送りにされた妹。その妹に双子ヤンキー姉がなりすまし、意気揚々と反撃を開始する！ だが、その中にはママ友たちを束ねる「最強のボスママ」がいて…!?　痛快すぎるスイッチング復讐劇が始まる。



(ウーマンエキサイト編集部)