これが7人のママを束ねるボスママ…？ 意外な小物っぷりにある疑惑が浮上【ボスママに徹底的に復讐する話 Vol.5】
この漫画は書籍『ボスママに徹底的に復讐する話』（著者：横山 了一）の内容から一部を掲載しています（全13話）。
■これまでのあらすじ
妹を苦しめたボスママとその取り巻きに立ち向かうため、姉リゼは妹になりすまし行動を開始。ノバラに呼び出されて参加したランチ会でPTAを辞めたいと言って激怒される。するとリゼは腕相撲で勝った方が決めては、と提案して…？
妹を苦しめたボスママとその取り巻きに立ち向かうため、姉リゼは妹になりすまし行動を開始。ノバラに呼び出されて参加したランチ会でPTAを辞めたいと言って激怒される。するとリゼは腕相撲で勝った方が決めては、と提案して…？
腕相撲対決
勝ったのは…？
この小物が本当にボスママ…？
自分の夫の胸ぐらをつかんで持ち上げられるというノバラ。しかしリゼは見事勝利するのでした。
それにしても…7人ものママを束ねる絶対的リーダーにしては、ノバラはあまりに”小物”。
その疑惑に応えるように現れたのはツバキ。その圧倒的なオーラから、リゼは彼女こそが本物のボスママだと確信します。
『ボスママに徹底的に復讐する話1』
著者：横山 了一 (KADOKAWA)
「ボスママに徹底的に復讐する話1」はこちら
著者：横山 了一 (KADOKAWA)
「ボスママに徹底的に復讐する話1」はこちら
ママ友の手で病院送りにされた妹。その妹に双子のヤンキー姉がなりすまし、意気揚々と反撃を開始する！ だが、その中にはママ友たちを束ねる「最強のボスママ」がいて…!? 痛快すぎるスイッチング復讐劇が始まる。
(ウーマンエキサイト編集部)