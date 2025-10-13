すき家で″朝ごはん″食べるなら、アプリクーポンをチェック！今なら50円引きで食べられるよ《31日まで》

牛丼チェーンの「すき家」では、2025年10月31日23時59分まで使えるお得なクーポンを公式アプリで配信しています。

ちょっとした休憩にも使える

すき家の公式アプリで配信しているクーポンは2種。

1つめは、朝食の全メイン食品が50円引きになるクーポンです。

クーポンを利用すると、「牛まぜのっけ朝食」と「牛たまかけ朝食」が各370円、「自社製ベーコンエッグ朝食」と「ソーセージエッグ朝食」が各400円で食べられます。

なお、モーニングサイド商品は対象外です。

2つめのクーポンは、「黒糖ゼリーほうじ茶ラテ」が30円引きに。期間限定商品をお得に楽しむチャンスです。

「黒糖ゼリーほうじ茶ラテ」クーポンは、ランチコンボの選べる1品を「黒糖ゼリーほうじ茶ラテ」に変更した場合も対象です。

2つのクーポンは、どちらも1回の会計に付き3個まで利用できます。デリバリーは対象外です。

株主優待券、お食事券、レシートアンケートクーポン、ZSC特別クーポンとの併用は、店頭で会計する場合のみ可能。すき家公式アプリで会計する場合は併用できません。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部