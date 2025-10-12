timelesz原嘉孝と篠塚大輝もスタジオに緊急参戦！『復活!!8時だョ！全員集合』放送決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

10月13日18時30分から、TBSにて『復活!!8時だョ！全員集合』が放送。今回は『8時だョ！全員集合』全803回の中から、特に厳選した爆笑コント、流行キャラ、巧みな技術が度肝を抜く舞台セットや仕掛けなど、とっておきシーン盛りだくさんの内容でお届け。また『全員集合』の後継番組である『加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ』（1986年1月～1992年3月放送）からも「探偵物語」の爆笑傑作選や、豪華ゲストに驚く「公開コント」なども放送される。

■timeleszの原嘉孝と篠塚大輝が、ドリフのスタジオに緊急参戦

人気沸騰のtimeleszから、原嘉孝と篠塚大輝のふたりが緊急参戦。令和の今では考えられないほどスケールが大きく、豪華なセットやぜいたくな小道具の豊富さに驚きながらも、テンポよく展開されるドリフのコントに終始大笑い。『加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ』の、シブがき隊をゲストに迎えて展開された「早着替え」コントを観たふたりは、「僕らのステージでの早着替えは、このコントがルーツなのかも」と、アイドルらしい感想を語った。

■沢村一樹、吉沢悠、中条あやみ、楽駆、波瑠、川栄李奈などTBS秋ドラマの豪華俳優陣も抱腹絶倒

10月からスタートしたTBSの3ドラマの出演者も本番組に登場。日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』からは沢村一樹と吉沢悠が、火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』からは中条あやみと楽駆が、金曜ドラマ『フェイクマミー』からは波瑠と川栄李奈が、選りすぐりの傑作コントを視聴して笑いを連発。予想外のハプニングや、スケールを超えた大掛かりな仕掛けに驚愕する人も出るなど、伝説のコントを堪能した様子もお届けする。

■加藤茶、高木ブーも登場！本人たちも忘れていた!?驚きのシーンに思わず大笑い

今回もザ・ドリフターズのメンバー、加藤茶と高木ブーのスペシャルインタビューが実現。勝俣州和がインタビュアーとなり、選りすぐりの映像を振り返った。『全員集合』コーナーの後半「ベスト100」からは、高木が驚異の身体能力を発揮したシーンに、本人たちも驚愕。また、加藤の身体を張ったコント特集では、当時のエピソードなども赤裸々に告白。ドリフのふたりのトークに、スタジオは賑やかな笑いに包まれた。

大勢のゲストも笑った、豪華絢爛・上げ底なしの面白さ。『復活!!8時だョ！全員集合』をぜひチェックしよう。

■番組情報

TBS『復活!!8時だョ！全員集合』

10/13（月・祝）18:30～21:30

出演：ザ・ドリフターズ

飯尾和樹（ずん）、堀田茜、タイムマシーン3号、工藤理子（STU48）

VTR出演：加藤茶、高木ブー

インタビュアー：勝俣州和

沢村一樹、吉沢悠、中条あやみ、楽駆、波瑠、川栄李奈

timelesz（原嘉孝、篠塚大輝）

(C)TBS

■関連リンク

『復活!!8時だョ！全員集合』番組ページ

https://www.tbs.co.jp/program/dorifu_legend/

■【画像】『復活!!8時だョ！全員集合』に出演する原嘉孝・篠塚大輝と豪華俳優陣たち