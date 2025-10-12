ゴールデンレトリバーさんと飼い主さんの感動的な再会シーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で1010万回再生を突破し、「泣いてしまいました」「めちゃくちゃかわいい」「なんだこの平和な動画は」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：パパが出張へ行き、悲しみに暮れる大型犬→1週間ぶりの再会を果たして…大号泣してしまう光景】

悲しみに暮れる大型犬

YouTubeチャンネル「店長おすすめ」に登場する「パパ」は、ゴールデンレトリバー『ベンツ』くんを溺愛しています。この日は、1週間の出張にでかけることになっていたそう。ベンツくんと離れて暮らす機会が少ないパパは、出発前から心配で仕方ありません…。ベンツくんの健康を祈りながら出発したといいます。

一方ベンツくんも、パパがいなくなってから変化が現れていました。ママがいくら誘っても、お散歩に行きたがらないのです。「パパは…？」とばかりに切ない顔で見つめてくるベンツくんの姿に、ママも思わず「パパ早く帰ってきて～」とボツリ。

1週間ぶりの再会

そして1週間後、ついにパパが帰宅しました。扉を開けるなり、勢いよくパパに飛びつくベンツくん！お気に入りのぬいぐるみを咥えたまま、パパに擦り寄ったり、お腹を見せたり、キュンキュン鳴いたり、嬉しさが止まらない様子だったといいます。

そんなベンツくんを見て、パパも気持ちが溢れた模様。ベンツくんをぎゅっと抱きしめて、「ごめんな～」と謝っていたそうです。それからしばらく、ベンツくんとパパはトイレもお風呂も一緒に行くほどベッタリだったとか！

2匹の絆の深さに、こちらまでもらい泣きしてしまいますね。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「なんて優しい子なんだ」「天国の愛犬に会いたくなるなぁ」「犬がいると幸福度が倍になる」などさまざまなコメントが寄せられました。

最近の2人も、変わらず…

パパは、最近あるラーメン屋さんにでかけたそうです。お腹いっぱいになって帰宅すると、ベンツくんが大歓喜のお出迎え！家を空けたのは1時間程度だったにもかかわらず、キュンキュンと鳴いて「寂しかった～」と訴えたそうです。

たった1時間でも寂しくなってしまうベンツくんですが、お察しの通りパパのことが大好き。ラーメンがマイブームなパパですが、寂しがるベンツくんのために、「やっぱりカップラーメンで凌ごう」と決意したのだとか♪

YouTubeチャンネル「店長おすすめ」には、ベンツくんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「店長おすすめ」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。