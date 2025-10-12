この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

1億程度では中小企業には全く余裕がありません。今すぐ現実を知って対策してください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで配信された「1億程度では中小企業には全く余裕がありません。今すぐ現実を知って対策してください。」で、経営コンサルタントの市ノ澤翔氏が登場。動画内では「年商1億でもほとんどが赤字なんです」と警鐘を鳴らし、多くの中小企業が赤字から抜け出せない“本当の理由”について詳細に語った。



冒頭で市ノ澤氏は「結局、赤字になる理由って、この3つしかないんだよ」と断言。経営者として赤字になってしまう理由について「どれだけ頑張って集客して、いい商品、いいサービスを作っても、これを知らないと赤字地獄が続いていく」とし、自身が倒産寸前の企業を救ってきた経験から、リアルな失敗例も交えながら解説を行った。



まず一つ目は、「売上が足りない」に尽きると明言。「年商1億あったとしても、固定費や経費がそれ以上かかったら赤字になる。会社の規模が上がっても、出ていくお金が増えすぎたら利益は残らない」と、経営の厳しさをリアルに指摘した。そして二つ目の問題として、「会社に入ってきたお金を全て儲かったものと勘違いして浪費する経営スタイル」を挙げ、「入金額だけ増やしても結局出ていく金が増えたら意味がない」「プライベートでは論外だが、会社経費での無駄遣いも危険」と語る。三つ目の理由は「自社の収益構造を理解していないこと」。「固定費と変動費の違いも分からず、数字に弱い社長は要注意。数字が分かる経営者は『売上を聞いただけで、利益がいくら残るのか理解できる』」と市ノ澤氏は力説した。



さらに「節税志向をやめよ。赤字企業は税金をそもそも払っていないんだから、節税なんて考える必要はない」と独自の視点。「まずはとにかく黒字化すること、利益をしっかり残した上で“節税”は考えるべき」とアドバイスした。また、「広告に夢を見るな。『100万かければうまくいく』と安易に考える人は失敗する。リサーチやテストを徹底し、最初から大金を費やすのは危険」と、経営者の“甘い夢”にも釘を刺す。



終盤では、黒字化のためのコツとして「支出を減らす・増やさない」「学んだことは即アウトプットして行動に移せ」と積極的なマインド転換を推奨。「経営の現実は『入ってくる金だけじゃなくて、出ていく金も意識しろ』。残るお金が本当の利益」と語り、視聴者に「黒字社長を目指してほしい」と締めくくった。さらに動画の最後には「YouTubeやLINE、Instagramなどでもさらに深い経営情報を発信しているので、チャンネル登録やLINEフォローを」と呼びかけている。

市ノ澤氏の経験と「数字・財務を見抜け」という実践的アドバイスは、黒字化に悩む中小企業経営者必見の内容となった。