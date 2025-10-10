Bobby¡Ö¥Þ¥ê¥¨¥ó¶¶¤«¤é¤Î·Ê¿§¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡ª¡×¥½¥¢¥ê¥ó¤ÇÏÃÂê¤Î¥Î¥¤¥·¥å¥ô¥¡¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¾ë¤òÅ°Äì¥ì¥Ýー¥È
YouTuber¤ÎBobby Maihama»á¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¥½¥¢¥ê¥ó¤Ç¸«¤¨¤ë¥Î¥¤¥·¥å¥ô¥¡¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¾ë¤Ø¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡Ú¥½¥¢¥ê¥óÌ¾½ê3¤ÄÌÜ¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥·ー¤Î¿Íµ¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø¥½¥¢¥ê¥ó¡Ù¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥Î¥¤¥·¥å¥ô¥¡¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¾ë¤Ø¤Î¼ÂÃÏ¥ì¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
Æ°²èËÁÆ¬¡¢Bobby»á¤Ï¡Öº£²ó¤Ï¥É¥¤¥Ä¤òÌÜÅªÃÏ¤Ë¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¥½¥¢¥ê¥ó¤«¤é¸«¤¨¤ë¤ª¾ë¡¢¥Î¥¤¥·¥å¥Ð¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¾ë¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È½ÐÈ¯Á°¤Î¹âÍÈ´¶¤ò¸ì¤ë¡£¤½¤ÎÆ»Ãæ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤«¤é¹á¹Á·ÐÍ³¤Ç¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹¤¤¥Õ¥é¥¤¥È¤òÎ×¾ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥ê¥Ýー¥È¡£¡ÖÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³°¹ñ¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¦¤Ê¤®²°¤µ¤ó¤ÎÅ¹Æâ¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÏÁ´°÷³°¹ñ¿Í¤ÎÊý¤Ç¤·¤¿¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤È¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¥®¥ã¥Ã¥×¤ä¥°¥ë¥á»ö¾ð¤ÎÈ¯¸«¤â¿ï½ê¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤ËÅþÃå¸å¤Ï¡¢Ãæ±û±Ø¶á¤¯¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òµòÅÀ¤Ë»ÔÆâ´Ñ¸÷¤ä¥É¥¤¥ÄÎ®¤Î¿©Ê¸²½¤ò¥ì¥Ýー¥È¡£¡Ö¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤Î¥¹ー¥×¤ä3¼ïÎà¤Î¥½ー¥»ー¥¸À¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¡¢¤É¤ì¤âÂçÊÑ¥¸¥åー¥·ー¡£ÆÃ¤ËºÇ¸å¤ÎÃã¿§¤¤¤ä¤Ä¤Ï¡Ø¥É¥¤¥Ä¤ò´¶¤¸¤ë¤ªÌ£¡Ù¤ÇÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸½ÃÏ¥°¥ë¥á¤ÎÀ¸¤Î´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤èÎ¹¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡¢¥Î¥¤¥·¥å¥ô¥¡¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¾ë¤Ø¡£Å´Æ»¡¢¥Ð¥¹¡¢¥¿¥¯¥·ー¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÇÏ¼Ö¤Þ¤Ç¶î»È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥Î¥¤¥·¥å¥Ð¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¾ë¤Þ¤Ç¤ÏÌó1.5¥¥í¤ÎºäÆ»¡£ºä¤Î³ÑÅÙ¤Ï½ÂÃ«¤ÎÆ»¸¼ºä¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡×¤Ê¤É¥ê¥¢¥ë¤ÊÆ»¤Î¤ê¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¾ë¤ò´ãÁ°¤Ë¤·¤Æ¡Ö¥Î¥¤¥·¥å¥Ð¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿·¤·¤¤ÇòÄ»¤Î¾ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£¥Ç¥£¥º¥Ëー¤Î¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¾ë¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢ÀèÃ¼ÉôÊ¬¤¬ÆÃ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Àä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¦¥Þ¥ê¥¨¥ó¶¶¤«¤é¤ÎÄ¯¤á¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥ê¥¨¥ó¶¶¤«¤éÄ¯¤á¤ë¥Î¥¤¥·¥å¥Ð¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¾ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿·Ê¿§¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ËÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Âç¼«Á³¤âÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¤Î¤ÇÂçÊÑ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×¤È¾Î»¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº£Ç¯2025Ç¯7·î12Æü¤ËÀ¤³¦°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èó¾ï¤Ë¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¡×¤ÈºÇ¿·¥Ë¥åー¥¹¤â¾Ò²ð¡£
Æ°²è¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¥½¥¢¥ê¥ó¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ëÅÔ»Ô¡¢¤É¤ó¤É¤ó¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼¡²ó¤ÎÆ°²è¤â¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£Bobby»á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÎ¹¥ì¥Ýー¥È¤ÈÎ¨Ä¾¤ÊÆÈ¼«¤Î¸«²ò¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¸«±þ¤¨½½Ê¬¤ÎÆ°²è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
