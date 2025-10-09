走り始めた秋ドラマの中で、早くも《今期一番かも》とドラマ好きの注目を集めているのは、意外と言ったら失礼だが、テレビ東京系の深夜ドラマ「シナントロープ」（月曜夜11時6分）。

レビューサイトFilmarksでの評価は5点満点で3.7（10月8日現在）と上々で、6日の放送開始直後から《期待以上の面白さだった》《画も音楽もお洒落だし、考察もあるし、盛り沢山ながら散漫でもないし》《こういうセンス丸出し系のドラマ大好き！》などと絶賛されている。

《テレ東にしてはお金かけましたね？ 俳優が割と豪華》なんてレビューもあって、主演の水上恒司（26）、ヒロインの山田杏奈（24=写真）のほか、坂東龍汰（28）、影山優佳（24）、望月歩（25）など、「20代の演技派を揃えたという印象です」（元テレビ誌編集長）。

ドラマの舞台は、街の小さなハンバーガーショップ「シナントロープ」。《そこで働く8人の若者たちの中で、大学生の都成剣之介（水上）は、バイトの同僚・水町ことみ（山田）に、密かに想いを寄せていた。そんなある日、“シナントロープ”で不可解な強盗事件が発生。静かだった日常は、少しずつ歪みはじめる》（公式サイトから）という、男女8人の青春群像ミステリーだ。

「10月期のドラマで青春群像劇といえば、菅田将暉さん主演の『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系）のほうがメジャーでしょうが、『もしがく』が演劇っぽいとすれば、『シナントロープ』はライティングなども含めて映画っぽい。『もしがく』と比べて物語の展開も、群像劇なのに“散漫”じゃない」（前出の元テレビ誌編集長）

「もしがく」の評価が2.9というのはさておき、レビューの中には《山田杏奈ちゃんが出てると、映画みたいな雰囲気になる》なんて声も。《可愛すぎる！！！》などと山田の評価は爆上がり中だ。

「世間的には2024年公開の映画『ゴールデンカムイ』で演じた“アシリパ”というアイヌの少女役のイメージが残っているでしょうが、『シナントロープ』では、少女から打って変わってオトナの女性の雰囲気を醸し出している。その豹変ぶりが凄いんです。業界内では目力で芝居ができる女優として評価が高いですが、普段が真面目で内向的なせいか、まだまだ"マイナー人気"だった。これで一気にブレークする予感がします」（スポーツ紙芸能デスク）

山田は《ナイスバディーだし》なんて“セクハラ”な書き込みもあるが、「シナントロープ」で人気爆発となるか。

