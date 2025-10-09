アクア（AQUA）掃除機 CZWR ホワイト

Amazonにて、アクア（AQUA）の掃除機が特別価格で販売されている。期間は10月22日23時45分まで。

今回、コードレスで完全サイクロン式のスティッククリーナー（CZWR）や、コードレス水拭きフロアクリーナー「WIPEL」（CWWR）、使い易い長さに調節できるコードレススティッククリーナー（CP02WR）などがラインナップ。期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

2wayノズルのスキマブラシとブラシノズルで部屋の細かいところまで掃除ができるコードレス掃除機。LEDライト付きで、フローリングのスキマのごみや、カーペットに入り込んだゴミや毛なども細かいゴミの掃除にも対応する。

アクア（AQUA）水拭きフロアクリーナー WIPEL（コードレス）CWWR ホワイト

ゴミを吸引しながら、水拭きができるクリーナー。ローラータイプのブラシと吸引力を備え、毎分550回のパワフルな回転で、これまでの掃除機以上の洗浄力を実現。自走式なので、ラクラク掃除ができる。

最短930mmから最長1,085mmと用途に合わせてパイプの調整が可能なクリーナー。1.6kgと軽量設計で使用しやすいサイズ感になっており、階段などの持ち運びも簡単にできる。ハンディクリーナーにもなる2WAYタイプとなっている。