rms beautyのホリデーキットが登場♡「ミニリップオイルトリオ」で冬の唇にツヤと潤いを

内側からにじむような美しさを叶えるクリーンビューティーブランド*rms beauty（アールエムエス ビューティー）*から、2025年のホリデーシーズンに向けた特別なキットが登場。人気のリップオイル2色に加え、唇のpHに反応して色が変化する限定色「カメレオン」をセットした「ミニリップオイルトリオ」は、この冬の唇にきらめきと潤いを与えてくれます。ミニサイズで持ち運びにも便利なこのセットは、自分へのご褒美にもギフトにもぴったりです。

rms beauty「ホリデーキット」ミニリップオイルトリオとは

「ミニリップオイルトリオ」は、べたつかず軽やかなツヤを与えるrms beautyの人気リップオイルが3色セットになったホリデー限定アイテム。

セット内容は以下の3色です。

リリー：サワーチェリーレッド

アドリアナ：クリスタルシマー

カメレオン（限定カラー）：唇のpHに反応して自然なピンクに発色

それぞれ3.4mLのミニサイズで、価格は\5,940（税込）。ホリデーらしい華やかさとナチュラルな艶感を両立し、デイリーから特別なシーンまで幅広く活躍します♡

ジョンマスターオーガニックの新たな香りが登場♡ホリデー限定コフレで艶髪に

うるおいとツヤを叶えるクリーンフォーミュラ

唇をケアしながら美しく彩るrms beautyのリップオイルには、独自のRMSアダプトジェニックハーバルブレンドを配合。

9種類のハーブが唇をバランスよく整え、健やかに保ちます。

さらに、ビターチェリーシードオイル（スミノミザクラ種子油）※1がなめらかさをプラスし、オーガニックホホバオイル※2が外的ストレスから唇を守ります。

まるでスキンケアのような使用感で、乾燥しがちな冬の唇もうるおいに満ちた印象に。

※1 スミノミザクラ種子油 皮膚コンディショニング

※2 ホホバ種子油 皮膚保護剤

価格：5,940円（税込）



限定カラー「カメレオン」は、唇のpHに反応して自分だけのピンクに発色する特別な1本。季節のメイクにときめきを添えるアイテムです。

ミニサイズでポーチにも収まりやすく、外出先でもサッとリタッチできるのも嬉しいポイントです♪

内容量：各3.4mL

発売日：公式オンラインストア 10/31（金）先行発売／Cosme Kitchen 11/1（土）発売

予約受付期間：10/20（月）12:00～10/29（水）14:00

冬の唇にきらめきを♡rms beautyのホリデーコレクションで特別な季節を

この冬は、rms beautyのホリデーキット「ミニリップオイルトリオ」で唇に特別な輝きを。pHで変化する限定カラーや、スキンケア発想の保湿成分が、あなたのリップメイクをワンランク上の仕上がりに導きます。

寒い季節こそ、しっとりツヤめく唇で笑顔に自信を。ホリデー限定のきらめきを、ぜひあなたのメイクポーチに迎えて♡