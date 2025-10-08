【ウエルシア】国産ウイスキーの抽選販売！「響21年」「山崎12年」「山崎18年」など《11日まで》

品薄で入手困難な状態が続いているサントリーの国産ウイスキー。ゲットできるかもしれないチャンスがやってきました。

ウエルシア薬局は2025年10月1日から11日23時59分まで、第4回「国産ウイスキー抽選販売」キャンペーンを実施中です。

ウエルシアグループのLINE公式アカウントから応募できます。なお、応募できるのは、LINEアカウントの友だちかつ20歳以上のウエルシアメンバーで、LINEと連携している人のみです。

最大2商品に応募できる

応募すると、対象のウエルシアグループ店舗で「数量限定国産ウイスキー」を購入できる購入権（デジタルクーポン）が抽選で当たります。当選者のみ、11月10日に通知があります。

応募できるのは、最大2商品です。対象商品は、AとBの2つのグループにわかれていて、それぞれのグループから1商品を選んで応募することができます。

Aグループには、「サントリー ウイスキー響21年 箱入」や「サントリー シングルモルトウイスキー 山崎12年 箱なし」「白州 12年 箱なし」、「サントリー シングルモルトウイスキー 山崎18年 箱入」「白州 18年 箱入」（各700ml）など11商品がラインアップされています。

Bグループには、「サントリーウイスキー響 JAPANSE HARMONY 箱なし」「サントリー シングルモルトウイスキー 山崎 箱なし」「サントリー シングルモルトウイスキー 白州 箱なし」の3商品があります。

当選者は応募時に指定した店舗にて、11月13日から19日まで購入できます。

欲しいウイスキーがある人は応募してみてはいかが。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）