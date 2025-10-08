ハマスの攻撃から2年…泥沼化したガザ危機で「インドネシア」と「マレーシア」が重要な役割を持つといえるワケ

2023年10月7日のハマスの攻撃後のイスラエルのガザ地区に対する軍事行動は、苛烈を極めている。援助物資も行き届かないため、餓死者も多数出ていると言われる人道危機が続いている。

2023年10月7日の直後、私は、「行方の見えない「ガザ危機」で、これから起こりうる「3つの主要なシナリオ」という題名の拙稿を『現代ビジネス』に書いた。

展望なき二つのシナリオ

まず、イスラエルはハマスの撲滅という完全勝利のシナリオを目指して軍事作戦を果てしなく続けようとする。圧倒的な軍事力の優位にもかかわらず、これは困難な道である。住民に浸透している非正規組織であるハマスの撲滅は、簡単に成し遂げられることではない。2005年にイスラエルが、ガザへの入植を諦めて、軍を撤収させたうえで、完全封鎖を通じた占領という方法を選んだのは、ガザにおける完全勝利の追求に、合理性がなかったからだ。しかし2023年10月7日のハマスの攻撃で、その合理性のない軍事侵攻を選択したイスラエルは、住民に集団懲罰や強制移住などを強いる行為をせざるをえなくなり、「ジェノサイド」として国際的な非難を浴びている。泥沼のシナリオである。

次に、ハマスの目標であるが、ハマスは軍事的にイスラエルを圧倒することはできない。ハマスは、勝利の可能性のない戦いを遂行している。他方、植民地解放運動・民族自決運動の長い歴史を見れば一目瞭然だが、植民地支配あるいは占領統治に反乱を起こす側が統治者側を軍事的に圧倒できた事例などは、もともと存在しない。ゲリラ戦を通じた長期戦に持ち込んで相手の疲弊を狙いながら、国際世論を味方につけて、政治的圧力を高める方法を目指すことだけが目標である。ハマスは、最初から、果たしない戦いを目指している。

政策目標としての第三のシナリオ

第三のシナリオは、国際部隊の展開だ。これによって危うい均衡を維持して、停戦を維持し、和平の可能性を探る。これだけが、客観的に見て、現実的な意味を持つ政策的目標になりうる。本来であれば、直接的な周辺のアラブ諸国が、主導権を握ってもいいように思われるが、「アブラハム合意派」派のアラブ諸国は、イスラエルに近すぎると見られており、部隊派遣しても、現地で信頼を得られる可能性が乏しい。そこでアラブ各国政府自身が派遣に及び腰だ。イランが参加するのであれば、中和されるが、イスラエルが激しく反発するので、その可能性は乏しい。もっとも信頼感を得るためには、少なくとも中核にムスリム系の部隊の存在がほしい。そこでもう少し現実的に期待されるシナリオが、周辺のアラブ諸国ではないが、住民に同胞意識を持って接することができるムスリム系の諸国の関与だ。

私は過去2年間、特に、インドネシアの役割を特筆し続けてきている。近隣のレバノンにおける国連PKO・UNIFILへの最大要員数提供国である。もちろん、同じ位置づけを持つのが、マレーシアだ。この二カ国は、レバノンのPKOミッションに、それぞれ1,256人、860人を提供し、軍事要員総数の2割を占める屋台骨となっている。それは偶然ではない。ガザの文脈で私が上述したような「非アラブのムスリム国」としての両国の特筆すべき性格があるからだ。

さらに国連PKOの常連で、国際平和業務に精通しているムスリムの国は、南アジアのパキスタンとバングラデシュである。2025年7月のデータで言うと、国連PKO要員派遣数のランキングで、バングラデシュが3位、インドネシアが5位、パキスタンが6位だ。国際平和協力の業界の有力国群である。

バイデン政権時代のアメリカは、アブラハム合意派のアラブ諸国に責任を担わせる形の和平プロセスを構想していた。しかし、アラブ諸国は、13位のエジプトを除き、総じて国際平和協力業務の経験が乏しい。もともと政治的な立ち位置も怪しまれているし、いずれにせよ利害関係が複雑すぎる。アラブ諸国だけで「国際部隊」を担うのは、無理がある。そのため、アラブ諸国自身が、アメリカの説得に、応じようとはしなかった。

インドネシアは、従来からガザに要員派遣をする準備があると述べてきたが、先月9月の国連総会演説においても、プラボウォ大統領が、2万人を派遣する用意があると公式に表明した。マレーシアも同様に、部隊派遣の準備があることを表明している。強力な推進力である。

国連総会の時機をとらえて開かれたトランプ大統領とムスリム諸国有力国（トルコ、サウジアラビア、カタール、UAE、エジプト、ヨルダン、インドネシア、パキスタン）との会合では、トルコのエルドアン大統領が、トランプ大統領の横に座って、場を調整していることを印象付けた。アメリカと「アブラハム合意」派のアラブ諸国の間に入っている形だ。インドネシアと、9月17日にサウジアラビアとの相互防衛協定を締結したばかりのパキスタンも参加した。トランプ大統領は、ここで和平案に出席した諸国の合意を取り付け、「月曜（9月29日）にネタニヤフ首相を説得する」と述べた。そして実際に9月29日に、ネタニヤフ首相との間で和平案の合意に達したことを、発表した。関係者にとって、非「アブラハム合意」派のムスリム諸国が和平案推進グループに加わっていることが、大きな意味を持った。

現在の和平案の欠陥

和平案に対しては、批判の声があがっている。特に親パレスチナ系の方々からの批判だ。イスラエルの完全撤退が確証されないまま、ハマスが武装解除に応じなければならない内容に読めるからである。イスラエルの合意を取り付けるために、イスラエルが安心できる要素を入れ込んでしまったのは確かだろう。ムスリム諸国から合意をとった後、トランプ大統領は修正を加えてから、ネタニヤフ首相の合意をとったと見られている。

当事者であるパレスチナ人の役割が見えない、と言うのも、その通りである。ただ、理論的には、役割がないのは、イスラエルも同じではある。和平合意の仕組みとして、ハマスとイスラエルは、ともに紛争当事者という理解だ。そこで両者から距離を置く中立的な「第三のシナリオ」を目指す内容になっている。なお紛争当事者でも、統治責任の主体でもないパレスチナ自治政府の役割も、やはり曖昧になっている。

技術論的に言えば、イスラエル軍が「合意されたラインまで撤退する」とされている和平合意案において、「合意されたライン」をめぐる交渉が問題になるだろう。またハマスの武装解除の進展に応じて、イスラエル軍の完全撤退も進められることになるので、その進展の確証方法が、さらなる交渉の対象になる。ハマスの武装解除にしても、それを確証するはずの意思と実力のある「独立監視団」及びその裏付けとなる「国際部隊」の存在の性格によって、意味が変わってくる。

和平合意案の大きな欠陥は、「議長はドナルド・J・トランプ大統領が務め、トニー・ブレア元首相を含む他の首脳も参加予定」だという、「新設される国際暫定組織『平和評議会』」なるものだろう。イスラエルを懐柔する方策ではあるだろうが、中東の人々は、名前を見ただけで拒絶したくなるはずだ。この「平和評議会」が、ガザの現地住民や、中東の人々の信頼を得られる可能性はないだろう。

「国際評議会」に、国際部隊派遣をするムスリム系諸国の代表者に入ってもらえるかが、論点だ。逆に、トランプ大統領とブレア元首相以外にも、欧米系の人々の名前が連なるようだと、国連などの国際社会の承認を得ることもできない。法的根拠も怪しいものになり、結局はイスラエル占領統治の傀儡にすぎない、ということになってしまう。

トランプ大統領は、9月23日にムスリム諸国の合意を取り付けた際には、「国際評議会」の仕組みなどについては、曖昧に済ませていたようである。トランプ大統領のムスリム諸国に関する発言の様子を見ても、イスラエルに懐柔的な「アブラハム合意」派のアラブ諸国を中心にして和平案をまとめてしまいたい意図が見てとれる。だがこれは上手く行かない。

現実的な政策論として唯一存在している「第三のシナリオ」に向かっていく方向性は、これまでも存在していた。ガザ危機の苦境が2年続いた今は、現実的な選択肢を採用しなければならないという要請は、むしろ高まっている。そこで非「アブラハム合意」派のムスリム諸国の関与が確保されたところで、合意の可能性は高まった。ただし、アメリカが「国際評議会」のような案を入れてきて、台無しにする工作を繰り返すので、まとまりそうな和平案も頓挫することを余儀なくされる。

欧州諸国と日本の苦境

2023年10月7日の直後、私がまず書いたのは、「ハマスの『イスラエル攻撃』で泥沼の構図に引きずりこまれた欧米諸国と『日本の取るべき立場』」という題名の『現代ビジネス』の拙稿であった。

ハマス攻撃の後、報復を誓うイスラエルのネタニヤフ首相に対して、欧米諸国が次々と感情的で包括的な支持を表明した。あろうことか、国際世論に働きかけて自国に有利な環境を作り出すことに死活的な利益を持っていたはずのウクライナのゼレンスキー大統領まで、イスラエル支持を誓った。国際司法裁判所（ICJ）によるジェノサイド条約違反の仮保全措置の判断、国際刑事裁判所（ICC）による国際人道法違反の訴追の判断、その他、国連諸機関等の報告書などで、類まれなレベルでの深刻な国際法違反行為を繰り返しているイスラエルだが、今日のこの事態に至ることが2023年10月7日直後にはわからなかった、というのは、政治指導者としてありえない言い訳である。こうなることは火を見るより明らかであった。むしろネタニヤフ首相に熱烈支持を与え続けてきた欧米諸国こそが、ジェノサイドという火に油を注ぎ続けてきた勢力なのだ。

最近の相次ぐ穏健派の欧州諸国のパレスチナの国家承認の動きは、泥沼の構図から脱け出そうとする努力の一環と言えるだろう。折しも9月12日に、国連総会で、二国家解決と国際部隊の派遣を骨子とする「ニューヨーク宣言」を、フランスとサウジアラビアの主導で、採択したばかりだった。パレスチナ自治政府の準備の度合いを問わず、和平を推進している自国の姿を自国民と国際社会に見せることによって、せめて良心の呵責から逃れたいという欧州諸国指導者たちの気持ちの表れだろう。

ただしもちろん国家承認を表明したくらいでは、免責にはならない。特に、イギリスやフランスのように、歴史的にも、現実政治においても、国連安全保障理事会での議論においても、大きな責任を負う国は、そうだろう。

日本が目指すべき道

日本は、欧州諸国ほどには、中東の問題に関して歴史的な負い目はない。ただし、すでに150カ国以上がパレスチナを国家承認している。承認をしていない日本は、少数派だ。この事実は、ボディブローのように日本外交に影響してくる。他の案件で日本が「国際社会の法の支配」云々といったことを語っても、欧州諸国と同様に、「二重基準」の「ご都合主義」とみなされるだけだ。

日本は独自の外交路線で中東和平に貢献する、といったことを、政府関係者は語る。しかし、日本の影響力は限られており、そのようなおとぎ話を真に受ける者は、ほとんどいない。世界の誰もが、日本の立ち位置は、アメリカとイスラエルに配慮した結果にすぎない、とみなしている。

日本は、パレスチナ問題を、伝統的に「安全保障で依存するアメリカへの配慮」と「エネルギー（原油）輸入で依存するアラブ諸国への配慮」のせめぎ合いの問題と捉えてきた。結果として、曖昧な立場をとることに終始してきた。だがすでに述べたように、この構図は、時代遅れである。過去2年間のガザ危機は、パレスチナ問題が、「新植民地主義」の問題であり、「ジェノサイド」の問題であることを、示してきた。ICJ（国際司法裁判所）にイスラエルを訴えたのが、南アフリカであったことを象徴例として、ガザ危機は、グローバルな問題となっている。より広い視点から、ガザ危機に対応する日本外交の姿勢を整備していく必要がある。

その一つの指針が、日本にとって友好関係を発展させる必要性が高い東南アジアの重要な地域有力国であるインドネシア、及びマレーシアを、謙虚に側面から支援するような立ち位置をとることだ。さらにはパキスタン（バングラデシュ）、トルコの役割の大きさを、重視したい。インドネシアなどは、ガザへの要員派遣が決まったら、イスラエルを国家承認すると思われる。日本は、そのタイミングで、パレスチナの国家承認のカードを使っていくべきだろう。

日本は国力を停滞させながら、未曽有の少子高齢化に直面している。今必要なのは、非現実的なおとぎ話で、国民を騙すことではない。ガザ危機への対応でも、日本外交の足腰を大局的な視野から強化していく姿勢をとっていくことが大切である。そのためには、日本にとって大切な友好国の和平努力を、謙虚に、しかし着実に、側面から支援していくような外交を心がけることが大切だ。

