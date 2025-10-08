ムーミンとおでかけ♪大人かわいい×おしゃれ×実用性！【ムーミン】の小さくてかわいいミニショルダーバッグがAmazonで発売中！
ムーミン好き必見♪大人かわいい×おしゃれ×実用性！【ムーミン】の小さくてかわいいミニショルダーバッグがAmazonで発売中！
ムーミンとその仲間たちが刺繍で描かれたポシェット。トップにニョロニョロが刻まれたホック付きで、スマホやお財布が入るサイズ感。
ムーミン、リトルミイ、スナフキン、スティンキーとソフスが刺繍されている小さいショルダートートバッグ。
バッグのカラーに合わせたおしゃれなロープのショルダーはアウターを着ても斜め掛けができる。
結んで短くすれば肩掛けに、取り外せば手持ちにもなる自由自在な持ち方のできる。
