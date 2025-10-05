【Afternoon Tea】ルノワールの名画をイメージしたスペシャルメニューが登場。秋の味覚もたっぷり堪能できちゃう《10月限定》

アイビーカンパニーが運営する「アフタヌーンティー・ティールーム」は、ルノワール《ピアノを弾く少女たち》の世界観をイメージしたスペシャルアフタヌーンティーセットを2025年10月31日まで販売しています。

「オルセー美術館所蔵 印象派―室内をめぐる物語」展とのコラボ

今回登場する「『オルセー美術館所蔵 印象派―室内をめぐる物語』展コラボレーション スペシャルアフタヌーンティーセット」は、ルノワール晩年の傑作ともいわれる《ピアノを弾く少女たち》の世界観をスイーツで表現した特別メニューです。

下記に紹介する3つの季節限定スイーツに加えて、好きなスイーツ1品と紅茶を選ぶことができます。

価格は2300円。

・ピアノキャロットケーキ

シナモンなどのスパイスを加えて焼き上げ、チーズホイップをサンド。砂糖が貴重だった時代からヨーロッパの家庭で親しまれているキャロットケーキを、絵画に登場するアップライトピアノに見立てた一品です。

・シャインマスカットと洋梨のパフェ

洋梨・ライムジュレ・紅茶のクランブルを重ねた上に、シャインマスカットをトッピングしたパフェです。2人の少女を引き立てている "柔らかな光" と "背景の色彩" が表現されています。

・栗とむらさき芋のショートケーキ

マロンクリームとむらさき芋クリームを絞って仕上げています。秋らしい落ち着いた色合いで、絵画のような雰囲気を演出してくれます。

販売期間は10月1日から10月31日まで。一部店舗を除いたアフタヌーンティー・ティールームで、14時から限定で販売されます。

なくなり次第終了です。食材等の都合により、予告なく展開店舗や実施期間が変更になる場合があります。

詳しくは、公式サイト特設ページから確認できます。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部