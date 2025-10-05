洋服迷子は【ユニクロ】へ！ 40・50代の制服にしたい♡「きれいめパンツ」

「何を着ればいい？」コーデ迷子になっているなら【ユニクロ】の「きれいめパンツ」がおすすめ。ユニクロを代表するタック入りのワイドパンツと、楽ちんおしゃれを楽しめるスウェットパンツをご紹介。きちんと感を与えコーデを格上げできるきれいめパンツは、ミドル世代の制服にしたくなるかも。FTNアイコンによるおしゃれ見えコーデもぜひ参考にして。

きれいめパンツの代表格かも！ オンオフ使えるタック入りワイドパンツ

【ユニクロ】「タックワイドパンツ」\3,990（税込）

公式オンラインストアレビュー8,500件超え。すでに制服になっている人も多いであろう、ユニクロを代表する「タックワイドパンツ」。ゆるっと穿けるのにスッキリ見えして、コーデにきちんと感をプラスできるのが魅力。オンにもオフにも着回せるパンツは、ワードローブの1軍になりそうです。

ダークグリーン推し！ お手本にしたい大人カジュアルコーデ

色選びに悩んだら、秋冬コーデと相性が良さそうなダークグリーンがおすすめ。グリーン初心者も取り入れやすく、洗練された着こなしを楽しみたいミドル世代にぴったり。@mhi_7746さんのように、パンツとベルト、かっちりバッグできれいめに引き寄せれば、大人に似合う着こなしに。

きれいめカジュアルの相棒にしたいスウェットカーブパンツ

【ユニクロ】「ドライスウェットカーブパンツ」\3,990（税込）

カーブシルエットが特徴。トレンド感のあるコーデを楽しめるスウェットパンツ。公式オンラインストアでは「モダンなデザインとリラックス感のあるフィットを完璧に融合」と紹介。きれいめカジュアルを楽しみたいミドル世代の「こんなの欲しかった」を叶えてくれそうです。ドライ機能付き & ウエストゴム仕様で、快適な穿き心地も実感できそう。

アラフィフママも愛用中！ 今すぐマネしたいオールブラックコーデ

「3～4日で一回着てる」「登場回数多いボトム」と、アラフィフママインフルエンサー@ayakonbubuさんも愛用中。スカーフで華やかなアクセントをプラスすれば、トレンド感のあるオールブラックコーデが完成。残暑を涼しく過ごしながら秋も感じられる、季節の変わり目にぴったりのコーデです。

