[10.4 J3第30節](長野U)

※14:00開始

主審:山岡良介

<出場メンバー>

[AC長野パルセイロ]

先発

GK 21 松原颯汰

DF 3 冨田康平

DF 7 大野佑哉

DF 16 石井光輝

MF 17 忽那喬司

MF 23 イム・ジフン

MF 25 田中康介

MF 28 藤川虎太朗

MF 46 古賀俊太郎

MF 77 ターレス

FW 11 進昂平

控え

GK 31 牧野虎太郎

DF 2 酒井崇一

MF 5 長谷川雄志

MF 10 山中麗央

MF 33 安藤一哉

MF 35 イ・スンウォン

FW 18 浮田健誠

FW 20 加納大

FW 87 村上千歩

監督

藤本主税

[ツエーゲン金沢]

先発

GK 21 山ノ井拓己

DF 3 畑尾大翔

DF 4 松本大輔

DF 55 平智広

MF 15 西谷優希

MF 16 毛利駿也

MF 24 西谷和希

MF 30 大谷駿斗

MF 41 嶋田慎太郎

MF 49 大澤朋也

FW 9 土信田悠生

控え

GK 1 白井裕人

DF 20 長倉颯

DF 25 小島雅也

MF 7 塚元大

MF 14 石原崇兆

MF 17 加藤大樹

MF 26 村田迅

FW 10 パトリック

FW 11 杉浦恭平

監督

辻田真輝