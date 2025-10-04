長野vs金沢 スタメン発表
[10.4 J3第30節](長野U)
※14:00開始
主審:山岡良介
<出場メンバー>
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 21 松原颯汰
DF 3 冨田康平
DF 7 大野佑哉
DF 16 石井光輝
MF 17 忽那喬司
MF 23 イム・ジフン
MF 25 田中康介
MF 28 藤川虎太朗
MF 46 古賀俊太郎
MF 77 ターレス
FW 11 進昂平
控え
GK 31 牧野虎太郎
DF 2 酒井崇一
MF 5 長谷川雄志
MF 10 山中麗央
MF 33 安藤一哉
MF 35 イ・スンウォン
FW 18 浮田健誠
FW 20 加納大
FW 87 村上千歩
監督
藤本主税
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 21 山ノ井拓己
DF 3 畑尾大翔
DF 4 松本大輔
DF 55 平智広
MF 15 西谷優希
MF 16 毛利駿也
MF 24 西谷和希
MF 30 大谷駿斗
MF 41 嶋田慎太郎
MF 49 大澤朋也
FW 9 土信田悠生
控え
GK 1 白井裕人
DF 20 長倉颯
DF 25 小島雅也
MF 7 塚元大
MF 14 石原崇兆
MF 17 加藤大樹
MF 26 村田迅
FW 10 パトリック
FW 11 杉浦恭平
監督
辻田真輝
