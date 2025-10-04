ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢ºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó´ÑÀï»þ¡ÈÂÇËÀÇúÈ¯¡É¤Î¥Ç¡¼¥¿Âç¸ø³«!¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Ï¡Ö»£¶Ø¡×´ê¤¤¤Î¡ÈÅ´ÊÉ¥¬¡¼¥É¡É
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡È¾¡Íø¤Î½÷¿À¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡MLB¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë¤¬9·î30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î1Æü¡Ë¤Ë³«Ëë¡£¤Þ¤º¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWCS¡¦3²óÀïÀ©¡Ë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÀ¾ÃÏ¶è¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ±¤¸¤¯Í¥¾¡¤·¤¿ÅìÃÏ¶è¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¢ÃæÃÏ¶è¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ë¾¡Î¨¤ÇÎô¤ë¤¿¤á¡¢¥·¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯WCS¤«¤é¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤ÏÃæÃÏ¶è3°Ì¤Î¥ì¥Ã¥º¡£Âè1Àï¤ÏÂçÃ«¤Î2È¯¡¢Âè2Àï¤ÏÀèÈ¯¡¦»³ËÜÍ³¿¤Î¹¥Åê¤Ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î´°àú¤ÊÄù¤á¤ÇÏ¢¾¡¡£WCS¤Î4¥«¡¼¥É¤Î¤¦¤ÁÍ£°ì¡¢Ï¢¾¡¤·¡¢Í¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤ÆÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¸¤Ä¤Ï¡¢¤³¤Î2Àï¤È¤âÂçÃ«¤ÎºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£180Ñ¤ÎÄ¹¿È¤Ç¿ÍÌÜ¤ò¤Ò¤¯¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÉþÁõ¤Ç¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Âè1ÀïÁ°¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ò¤È¤ê¤À¤±¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤È°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Âè2ÀïÁ°¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤¬¹õ¤ÎÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤À¤±¤¬¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥µ¥Þ¡¼¥Ë¥Ã¥È¡£¤è¤êÂ¸ºß´¶¤¬ºÝÎ©¤Ä·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤âÂ¸ºß´¶È´·²¤Î¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¤¸¤Ä¤ÏÈà½÷¤¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤È¡¢É×¤ÎÀ®ÀÓ¤â¡È¾å¸þ¤¡É¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ»ï¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2024Ç¯¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¤Î³«Ëë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤ò´Þ¤à¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï·×7»î¹ç¡¢ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â7»î¹ç¡¢·×14»î¹ç¤ò¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¡¼¥º¥óÊ¿¶ÑÂÇÎ¨¤Ï0.302¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó´ÑÀï»þ¤Ë¤ÏÂÇÎ¨.339¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢11ÂÇÅÀ¤È¹¥À®ÀÓ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¹¥Ä´¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£½Ð»º¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´ÑÀï¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ï2»î¹ç¡¢¤½¤·¤ÆWCS¤Î2»î¹ç¤Ç·×4»î¹ç¤·¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢ÂÇÎ¨.312¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢6ÂÇÅÀ¤È¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¡ÈÂÇËÀÇúÈ¯¡É¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê4Æü¸½ºß¤Î¥·¡¼¥º¥óÊ¿¶ÑÂÇÎ¨¤Ï0.282¡Ë¡£2Ç¯´Ö¤Î»î¹ç¥µ¥ó¥×¥ë¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤ë¤È¡¢ÂÇÎ¨¤¬¸þ¾å¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢É×¤È¤·¤Æ¤ÏºÊ¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±»î¹ç¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¤Ï¤º¤Ê¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤¸¤Ä¤ÏWCS¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï¾¡Íø¸å¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£À¹¤ê¾å¤¬¤ë¥É·³Áª¼ê¤¿¤ÁÆ±ÍÍ¡¢Áª¼ê¤ÎºÊ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤¤Æ¾¡Íø¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö±üÍÍ²ñ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¹þ¤ß¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¾¡Íø¤Î´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¼ÇÀ¸¤Î¾å¤òÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤³¤Ë¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¨¡¨¡¡£
¡Ö¸½ºß¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÂçÃ«¤Î°Õ¤òµâ¤ó¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¡Ø±ü¤µ¤ó¤ò»£¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯±óÎ¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÄÌÃ£¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¶¯À©¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾ïÃó¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢1¼Ò¤À¤±»£¤ì¤ÐÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÃ«¤ä¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Ï¤±¤ó¤«¤·¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤Ï¸½ºß¡¢¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¸½ÃÏµ¼Ô¡Ë
¡¡¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥É·³¤Î¼¡¤Ê¤ëÁê¼ê¤Ï¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è²¦¼Ô¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡£¤³¤³¤«¤éÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤ê¡¢3ÀïÀè¾¡¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£ÌýÃÇ¤Ê¤é¤ÌÁê¼ê¤À¤±¤Ë¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤ÏÂ³¤±¤Æ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£