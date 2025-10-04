ダウ平均は場中の史上最高値を更新＝米国株序盤



きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は６日続伸の展開。昨日は序盤５日ぶりに小反落。となっていたが、小幅プラス圏で引けている。今日は寄り付きからしっかり。前日比は、ダウ工業株３０種平均が３３１．０９ドル高の４万６８５０．８１ドル、ナスダック総合指数が５４．２９高の２万２８９８．３４。



株式市場に対する米政府機関閉鎖の影響は限定的との見方が広がっており、株高につながっている。今月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）に関しては、本日発表予定であった米雇用統計など重要指標の発表延期もあり、やや判断材料不足との警戒感も、米景気の先行き不透明感が広がったとして、逆に利下げが確定的という見方が強く、株高に寄与している。



ダウ平均は幅ひろく買われている。産業機械のキャタピラー＜CAT＞、管理医療のユナイテッドヘルス＜UNH＞ユナイテッドヘルスなどが上昇寄与度上位。３０銘柄中２４銘柄が上昇と買いが目立っており、マイナス圏の６銘柄も５銘柄は０．５％以下と落ち着いた下げとなっている。そうした中、スポーツ用品のナイキ＜NKE＞はやや軟調。



マグニフィセントセブンはまちまち。テスラ＜TSLA＞、メタ＜META＞などの売りが目立っている。アップル＜AAPL＞やマイクロソフトなどがしっかり。



その他新興ハイテクではＡＭＤが軟調。半導体のアプライド・マテリアルズ＜AMAT＞ は商務省の新規定を受けた2026年度収益の減少懸念が重石。ネットフリックスは昨日の反発が一服し軟調。



フリーポート・マクモランは金融大手UBSの見通し引き上げなどを好感してしっかり。



アプライド・マテリアルズ＜AMAT＞ 218.73（-4.87 -2.18%）

フリーポート・マクモラン＜FCX＞ 39.69（+0.82 +2.11%）

Ｃａｎａａｎ Ｉｎｃ＜CAN＞ 1.43（+0.11 +8.33%）

ネットフリックス＜NFLX＞ 1155.27（-7.26 -0.62%）

アップル＜AAPL＞ 258.32（+1.19 +0.46%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 519.67（+3.93 +0.76%）

アルファベットC＜GOOG＞ 244.65（-1.78 -0.72%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 243.93（-1.77 -0.72%）

テスラ＜TSLA＞ 429.92（-6.08 -1.39%）

メタ＜META＞ 719.71（-7.34 -1.01%）

ＡＭＤ＜AMD＞ 168.38（-1.36 -0.80%）

イーライリリー＜LLY＞ 838.80（+18.95 +2.31%）

ユナイテッドヘルス＜UNH＞ 362.71（+8.99 +2.54%）

ナイキ＜NKE＞ 72.97（-1.60 -2.15%）

トラベラーズ＜TRV＞ 283.67（+3.63 +1.30%）

キャタピラー＜CAT＞ 500.69（+10.12 +2.06%）



MINKABU PRESS

外部サイト